日本自民黨財經改革方針 罕見加註台海和平穩定重要性

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朝日新聞報導，5月6日日本自民黨政務調查會召開全體會議，會議上提出的修正案顯示，有關外交暨安全保障領域，加註了5月美日領袖峰會聯合聲明所記載的「強調台灣海峽和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決」的文字表述。

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中央社報道說，大會通過今年「經濟財政營運及改革的基本方針」（骨太方針）。會上提出的這項修正案加註表述是很罕見的。

日本自民黨黨內在討論時，考慮到中國造成「台灣有事」（武力犯台），有人主張應該明確記載日本將與台灣深化合作；但有人認為日本與台灣沒邦交、擔心會刺激中國，最後決定以說明美日峰會內容的形式表述。

政務調查會事務局長木原稔表示，骨太方針載入與台灣有關的表述，實屬罕見。星期一的政務調查會的會議上，也有一部分的人要求這樣的表述應從注釋「升格」載入本文，最後交由政調會長高市早苗決定。

有關防衛力（國防力）的強化，原案無記載的期限，本月3日，明載入「5年以內」要加強防衛力，且在本文記載着國防預算要提高至比照北大西洋公約組織各國國防預算為國內生產毛額（GDP）2%以上的標準。

前首相安倍晉三等人向自民黨提出建言指出，以北約各國國防預算對GDP佔比目標（2%以上）為參考，期待日本5年以內達到必要的預算水準目標。

日本「骨太方針」是指出政權的重要課題及翌年度預算編列方向性的方針，正式名稱是「經濟財政營運及改革的基本方針」。這是跨越省廳（部會）的利害，由首相官邸主導，以推動改革，因此由首相擔任召集人的經濟財政諮詢會議於每年6月左右擬定方針。 「骨太方針」始於2001年度小泉純一郎執政時。