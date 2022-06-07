柬再否認將授予解放軍海軍基地獨家使用權的說法

軍事基地

柬埔寨副總理布拉索昆7日和澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）通電話時表示：《華盛頓郵報》披露的消息毫無依據。

廣告 繼續瀏覽後續

柬埔寨政府發言人佩西潘早些時候告訴法新社：“柬埔寨不會允許中國軍方專門使用該地點或將其變成其軍事基地之一。” 柬埔寨國防部長和中國駐柬埔寨大使將於周三出席在雲朗舉行的新設施奠基儀式，其中包括一個新碼頭和一個修船廠。

中國外交部發言人趙立堅7日也在例行新聞發布會上說，柬埔寨已對這項消息作出了回應，柬埔寨憲法不允許外國在柬埔寨建設軍事基地。雲壤基地改造旨在加強柬埔寨海軍維護海洋領土完整和打擊海上犯罪的能力。他批評，“美方對柬方立場置若罔聞，一再惡意揣測、攻擊抹黑，甚至對柬埔寨威脅、施壓，這是典型的霸凌行徑”。

據美國《華盛頓郵報》報道，多名西方官員稱，這座海軍基地將建設在柬埔寨位於泰國灣的雲壤海軍基地的北部，這是中國在海外建設的第二座海外前哨基地，也是中國在亞太地區建立的第一座海軍基地。

這些官員和分析人士說，在南中國海西部擁有一個能夠容納大型海軍艦艇的設施，是中國擴大在亞太地區雄心的一個重要因素，同時還能加強中國在東南亞海上關鍵通道附近的軍事存在。

一名西方官員稱，“我們評估認為，對於中國領導人來說，印太地區是中國重要的戰略區域，中國政府也希望通過外交、經濟和軍事層面的措施，來讓印太地區國家不願意、也無法挑戰中國的核心利益”。

《華爾街日報》2019年引述美國和盟國官員報道稱，中國和柬埔寨已秘密簽署了一項協議，允許中國軍隊使用在柬埔寨建立的軍事基地。不過，北京和金邊官員均否定了這個消息，柬埔寨首相和中國國防部發言人當時都稱這份報道是謠言。中國官方稱，中國只是在軍事訓練和後勤裝備方面提供了幫助。柬埔寨官方則強調翻新基地是為了加強柬埔寨海軍的能力，以保護海洋完整性和打擊包括非法捕魚在內的海上犯罪。

不過報道稱，一名中國官員本周證實，軍事基地將有一部分會轉由中國軍隊專用。不過這名中國官員否認整個基地都將由中國軍隊專用，柬埔寨軍事科學家也會使用基地設施。中國官員還說，中國人不會參與基地柬埔寨專用部分的任何活動。