美副國務卿：朝鮮若核試 華盛頓將果斷回應

核試

在美國副國務卿溫迪‧舍曼（Wendy Sherman）訪韓期間，美韓兩軍於6月7日進行了一次聯合空中力量展示。舍曼說，如果朝鮮進行核試驗，將會有一個迅速果斷的反應。

廣告 繼續瀏覽後續

這次演示中，兩國共出動了20架戰機，這是針對朝鮮週末發射8枚導彈的回應，顯示美韓戰力已隨時就緒。

據韓聯社報導，韓國空軍投入F-35A隱形戰機、F-15K、KF-16等16架戰鬥機，美國空軍則出動4架F-16戰鬥機。

報導稱，韓美戰機在韓國西部空域組織攻擊編隊飛行。兩軍沒有進行空投或實彈射擊，此舉可能是針對朝鮮挑釁調整應對能力，強化安全協調。

韓國聯合參謀本部在一份聲明中說：“韓美通過此次武力示威，展現了聯防態勢，以及針對朝鮮的任何挑釁，都能迅速而精準擊中目標的強大能力。”

韓國軍方補充說，為應對朝鮮發起更多挑釁的可能性，韓美正合作密切監視相關動向。

發表這份聲明時，舍曼剛結束與韓國副外長趙賢東的會晤。兩人在首爾針對朝鮮問題進行了一系列討論。朝鮮最近進行了一系列導彈試驗，一些分析人士認為，朝鮮正準備恢複核武試驗。

“任何核試驗都將完全違反聯合國安理會的決議”，舍曼會後對媒體表示，“我們將對試驗作出迅速果斷的反應⋯⋯我相信，不僅韓美日，全世界都將以強有力且明確的方式回應。”

“我們已做好準備”，她補充說，“明天我們將繼續（與韓國和日本）進行三邊討論。”

平壤今年已進行了18次導彈發射。幾周來，政府官員與韓國專家一直警告，朝鮮唯一已知的豐溪里核試驗場，已有新建設的跡象。首爾和華盛頓的情報官員指出，朝鮮可能已完成了核試驗的所有準備工作。

聯合國原子能機構（IAEA）負責人格羅西（Rafael Grossi）6月6日表示，朝鮮寧邊主要核設施的擴建工程正在進行中。

趙賢東表示，若朝鮮進行核試驗，韓國則不得不與國際社會合作，考慮採取新制裁措施。

他說，謀求朝鮮的完全無核化是韓國的一貫立場。

趙賢東說，雙方就韓美日協作的重要性和有效性形成共識，將在此基礎上，進行三國副外長會面，討論具體、務實的合作方案。

在過去一個月里，朝鮮爆發了COVID-19疫情。截至周一，該國報告共有419,890人出現發燒癥狀。迄今為止，平壤拒絕了美國和韓國提供的任何協助。

舍曼說：“我們希望金正恩專註於幫助他的人民，應對我們都面臨的COVID-19這一挑戰，並回到談判桌上，而非採取挑釁的、危險的且破壞穩定的行動。”