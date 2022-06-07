美韓副外長級會談，提到台灣海峽和平與穩定

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美國國務院副國務卿雪蔓6月7日與韓國副外長趙賢東於首爾會談，兩人除共同譴責朝鮮近期導彈試射頻頻外，也談到維護台灣海峽和平與穩定。

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雪蔓（Wendy Sherman）5日至14日訪問亞洲，首站抵達韓國，7日相繼與韓國外交部長樸振、首席副外長趙賢東舉行雙邊會談。

中央社報道，她與趙賢東在雙邊會談中，談到強化美日韓3邊關係的重要性，以捍衛以規則為基礎的國際秩序，實現朝鮮半島去核化。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）會後發出雪蔓與趙賢東的會議摘要。兩人談到美國總統拜登（Joe Biden）與韓國總統尹錫悅5月21日峰會，並討論美韓如何在峰會基礎上深化關係。

雪蔓8號預計與趙賢東、日本外務省事務次官森健良舉行3邊會談，討論美日韓如何合作因應21世紀重大挑戰。

朝鮮近期試射不斷，5日罕見一口氣試射8枚彈道導彈，韓美6日在韓國東岸發射8枚地對地導彈回應。

普萊斯表示，雪蔓與趙賢東在會談中共同譴責朝鮮近期非法導彈試射，且關切平壤日益挑釁的行徑。

對於其他區域情勢，普萊斯指出，雪蔓與趙賢東討論到國際為俄羅斯入侵烏克蘭向俄國總統普京（Vladimir Putin）究責的努力。兩人也談論美韓應如何合作因應氣候變遷、促進供應鏈韌性、提升性別平等。

結束訪韓行程後，雪蔓將轉往菲律賓，與菲律賓總統當選人小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）及他未來內閣成員會晤，討論深化美菲聯盟的新作法，之後將飛往老撾、越南訪問。