薩摩亞總理：沒有與中國進行軍事化協議

未有軍事化協議

6月14日，新西蘭總理阿德恩和太平洋島國薩摩亞總理馬塔法會晤。馬塔法強調，該國沒有與中共簽署軍事化協議。這是薩摩亞總理馬塔法上任後首次出訪。新西蘭以傳統儀式歡迎這位太平洋島國領導人。

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隨後，馬塔法與新西蘭總理阿德恩召開記者會。馬塔法表示，薩摩亞沒有與中國進行軍事化協議。

薩摩亞總理馬塔法：“直接切入這個問題，薩摩亞和中國之間完全沒有討論軍事化問題。”

馬塔法說，中國外交部長王毅之前到訪，提議與太平洋島國建立安全條約，類似於北京與所羅門群島的協議，但這些國家認為應該在地區論壇審議。

薩摩亞總理馬塔法：“這些國家認為審議這類提案的適當方式，需要通過太平洋島國論壇秘書處。”

“雖然這個問題源於所羅門群島和中國之間的協議，但需要在更廣泛的背景下考慮。”

新西蘭總理阿德恩也表示，太平洋島國論壇應該是討論地區安全問題的地方。

新西蘭總理阿德恩：“我們強調在太平洋地區的參與應推進太平洋優先事項的觀點，與既定的區域慣例保持一致，並支持太平洋地區機構。”

太平洋島國領導人將於七月中旬在斐濟舉行會議，這也是疫情過後2019年以來的首次面對面論壇。