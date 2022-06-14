未有軍事化協議

薩摩亞總理：沒有與中國進行軍事化協議

發表時間：

Le Premier ministre sāmoan Fiamē Naomi Mata’afa, le Premier ministre Jacinda Ardern et le parti officiel sont conduits sur le parvis du Parlement pendant le pōwhiri
Le Premier ministre sāmoan Fiamē Naomi Mata’afa, le Premier ministre Jacinda Ardern et le parti officiel sont conduits sur le parvis du Parlement pendant le pōwhiri © Mark Mitchell
作者： 法廣
3 分鐘

6月14日，新西蘭總理阿德恩和太平洋島國薩摩亞總理馬塔法會晤。馬塔法強調，該國沒有與中共簽署軍事化協議。這是薩摩亞總理馬塔法上任後首次出訪。新西蘭以傳統儀式歡迎這位太平洋島國領導人。

廣告

隨後，馬塔法與新西蘭總理阿德恩召開記者會。馬塔法表示，薩摩亞沒有與中國進行軍事化協議。

 

薩摩亞總理馬塔法：“直接切入這個問題，薩摩亞和中國之間完全沒有討論軍事化問題。”

馬塔法說，中國外交部長王毅之前到訪，提議與太平洋島國建立安全條約，類似於北京與所羅門群島的協議，但這些國家認為應該在地區論壇審議。

薩摩亞總理馬塔法：“這些國家認為審議這類提案的適當方式，需要通過太平洋島國論壇秘書處。”

“雖然這個問題源於所羅門群島和中國之間的協議，但需要在更廣泛的背景下考慮。”

新西蘭總理阿德恩也表示，太平洋島國論壇應該是討論地區安全問題的地方。

新西蘭總理阿德恩：“我們強調在太平洋地區的參與應推進太平洋優先事項的觀點，與既定的區域慣例保持一致，並支持太平洋地區機構。”

太平洋島國領導人將於七月中旬在斐濟舉行會議，這也是疫情過後2019年以來的首次面對面論壇。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw