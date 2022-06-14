韓國貨車司機與政府談判終於達成共識，8天罷工落幕

韓國/社會

韓國貨車司機工會與政府14日晚達成共識，韓國國土交通部同意延長最低工資保證制度等等，因此，造成晶片、石化產品及汽車產業運輸癱瘓的貨車司機罷工在進行8天後落幕，貨車司機15日起將回到工作崗位。

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韓國貨車司機工會因抗議油價上漲、最低工資保證制度落日等議題發起罷工，他們與政府多次協商失敗。雙方於14日晚召開的第5次實務對話終於達成共識，工會也宣布罷工結束。

韓聯社報導，國土部在這次談判中同意協助爭取持續實施原訂3年落幕的最低工資保證制度，工會也退了一步，將原本要求的擴大實施至所有車種及品項，退一步要求擴大至部分車種及品項。

最低工資保證制度是為避免貨車司機過勞、超載及超速所制定的法規，原訂實施3年、在今年底落日。國土部先前向工會提出延長3年的方案，工會持正面態度，在14日的協商中談定：國土部將先就過去3年成果向國會報告，爭取在國會進行相關討論。

韓國貨車司機這次聯合罷工，造成工業中心及主要港口貨物運輸癱瘓，韓國主要產業半導體、石化產品及汽車產業都受到了影響，零件及原材料無法及時獲得，導致生產延誤，完成品也無法正常輸出。