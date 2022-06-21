日本自民黨幹事長：力爭參議院選舉後早日提議修憲

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日本自民黨幹事長茂木敏充6月20日在接受多家媒體採訪時表示，將力爭在國會參議院選舉後早日由國會提議修改《憲法》。茂木敏充稱：“將在選舉後儘可能早的時期，向國會提交修憲草案，力爭促成提議。”他設想自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨等修憲勢力在參議院選舉中，將獲得提議修憲所需的三分之二以上議席，以此為前提做出了發言。

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據了解，本屆日本國會會期於6月15日結束，而日本參議院選舉將於6月22日公示，7月10日進行投開票。茂木敏充周一在接受採訪時表示：“隨着烏克蘭局勢和我國周邊的安全環境加速變得越來越嚴峻，我們要呼籲制定一個堅決的前沿外交和安全戰略。我們要通過對高油價和高物價採取迅速和全面的措施，堅決保護人民的生活。我們希望通過對人力資源和尖端技術的大膽投資實現工資增長，並使日本經濟進入新的增長軌道。”

考慮到此前的例行國會上對討論修憲態度積極的政黨，茂木敏充主張說“主要政黨之間共享了日程意識，希望早日實現修憲”。對於力爭早日修憲的理由，他指出安全環境等已經大幅改變，“期待不是舊態依然的一部分在野黨，而是對修憲態度積極的政黨和議員獲得國民的支持”。

茂木敏充在採訪中介紹稱：“毫無疑問，包括安全在內的歷史環境正在發生巨大的變化。在這次參議院選舉中，我們希望那些對憲法改革持積極態度的政黨和立法者，而不是一些老牌反對黨，能夠贏得公眾的支持。我們的目標是在參議院選舉之後，儘快向國會提出並提交憲法修正案草案。我們希望在主要政黨之間分享一系列進程的時間表意識，並儘快實現憲法改革。”

據悉，茂木敏充重申參議院選舉的勝負線是包括非改選議席在內的執政黨議席過半數。他還表示，“包括執政黨獲得過半數改選議席在內，將爭取累積更多議席”。

此外值得一提的是，日本朝野9個政黨的黨魁19日參加了富士電視台節目的討論會。自民黨總裁、首相岸田文雄圍繞強化防衛力，對擁有核動力潛艇展現謹慎姿態。立憲民主黨和公明黨也給出否定意見，共產黨、令和新選組和社民黨表示反對。另一方面，日本維新會和NHK黨則支持引進。國民民主黨也主張應該考慮。