中俄海軍日本門前活動增多 東京關切

中國/日本

日本防衛省統合幕僚監部21日發布消息稱，此前在太平洋一側南下的中國海軍2艘導彈驅逐艦和1艘補給艦21日凌晨3點前後通過伊豆諸島並向西航行。另一方面，從北海道近海沿太平洋一側向南航行的俄羅斯海軍驅逐艦等5艘艦艇，21日上午7點前後從對馬海峽北上並駛入日本海。據分析，俄軍艦或啟程返回。中國軍艦曾數次靠近釣魚島海域。

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據共同社今天報道稱，中國軍艦通過伊豆諸島，俄軍艦北上日本海。日本防衛省正在分析中俄兩國軍艦在同一時期分別以環繞日本列島的線路航行的意圖。

據防衛省消息，3艘中國軍艦進入太平洋後19日在宮城縣近海、20日在千葉縣近海航行。

5艘俄軍艦19日穿過沖繩本島和宮古島之間海域駛入東海。海上自衛隊艦艇開展了監視和情報收集工作。

共同社報道稱，多名日中關係消息人士21日透露，中國海軍的軍艦6月上旬在距尖閣諸島（中國稱釣魚島）非常近的以西約30海里（約55公里）的海上航行，日本通過外交途徑向中國表達了“關切”予以牽制。雖然是在國際法上沒有問題的公海上航行，但通常是在更遠的約45海里的海域通過，日本提高了警惕。

中國意在通過海警局的艦船反覆駛入日本領海等來改變日本有效控制尖閣的現狀。2016年6月首次發現中方軍艦在領海外側的毗連區航行，此外2018年1月有潛艇在毗連區潛航，日本向中國提出了嚴正抗議。最近活動有所克制，但似乎是試探日方的舉動仍在持續。

據多名消息人士稱，此次航行的是1艘中國海軍護衛艦。海上保安廳在尖閣以西約30海里處發現其由北向南移動，從台灣和與那國島之間南下後向西移動。

共同社說，日本政府為明確傳達關注中國軍艦航行的事實，表明了“關切”予以牽制，正在分析中方意圖。擬23日舉行的日中外交部門司局長級關於東海的磋商也可能提及此事。

圍繞尖閣，防衛相岸信夫12日與中國國務委員兼國防部長魏鳳和會談，就憑藉實力單方面改變現狀的嘗試表達了強烈擔憂，要求中方克制。

據共同社說，中國提出建設“海洋強國”並加強了活動。中國海軍的導彈驅逐艦等本月從對馬海峽北上後，穿過宗谷海峽和津輕海峽，似乎繞日本列島航行了一周。

而去年10月，中國和俄羅斯的海軍艦艇幾乎繞了日本列島一周。