日美韓擬北約峰會期間舉行首腦峰會 韓國將在布魯塞爾新設駐北約代表處

日本/韓國/北約

自東京方面消息，日本、美國和韓國已開展協調，擬配合將於6月29日至30日在西班牙首都馬德里召開的北約峰會期間舉行三國首腦會談。此外，韓國總統辦公室22日宣布，該國將在比利時布魯塞爾新設駐北約代表部。

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據共同社引述多名日本外交消息人士的話報導，美方對舉行三國領導人會談態度積極，下一步將就具體日程展開協調。這將是日本首相岸田文雄、美國總統拜登和韓國總統尹錫悅之間的首次三方會談。5月就任的尹錫悅有意改善日韓關係。韓國政府此前曾就尹錫悅與岸田文雄的單獨會談徵詢過意向，但岸田政府擔心保守派等的反對會對日本參議院選舉造成影響。

報導指，日本政府似乎認為，如果是包含美國的三國會談將能得到理解。談預計也將考慮到在東海和南海加強活動的中國，確認攜手推進“自由開放的印度-太平洋”。據悉，日本政府還在探討於北約峰會期間舉行日本、韓國、澳大利亞、新西蘭四國會議。

首爾方面，韓國國家安保室長金聖翰周三發布消息稱，尹錫悅在出席北約馬德里峰會期間將同與會的十個國家領導人舉行雙邊會談。這也將是韓國首腦首次出席北約峰會。北約方面此次還邀請了日本、澳大利亞、新西蘭亞太四國首腦與會，其他三國首腦也表明了出席意願。據韓聯社報導，金聖翰將尹錫悅出席北約峰會的意義歸納為三個方面，首先是強化基於自由民主價值的團結，其次是擴大綜合安全的基礎，最後是有效應對新型安全挑戰。

據金聖翰介紹，首先，北約30個成員國都是與韓國共享自由民主、法治、人權等普世價值與規則的傳統友邦，尹錫悅有望通過峰會詳細闡述韓國政府在朝核、朝鮮問題上的立場，爭取與會國家的廣泛支持。其次，在烏克蘭事態等難以預測的國際局勢下，與北約成員國共同建立綜合安全網絡，其意義在於與北約謀求綜合合作，而非集體安全。

最後，北約在新興技術、海洋安全、網絡安全等應對新型安全挑戰方面有着長期的研究積澱，韓國正與其討論共享情報、聯合操演、共同研究。為提供長效支撐，韓國計畫在比利時布魯塞爾設立韓國駐北約代表處。

報導指，金聖翰表示，尹錫悅將藉此機會與北約10國首腦舉行雙邊會談，討論核電、芯片、新能源、軍工產業等雙邊事務，並爭取各國支持釜山申辦2030世博會，支持韓國解決朝核問題。

另就上文所提到的日美韓首腦藉此機會在馬德里舉行三國峰會一事，韓聯社的報導則認為，目前來看，會談前景不明。韓日兩國領導人或以從簡的會外會形式對話。但還有觀測認為，尹錫悅將在出席韓日澳新四國峰會時與岸田文雄會面。在此期間也有可能舉行韓美日首腦會談。