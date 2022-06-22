澳洲新任防長訪印：2020年對印軍的攻擊是我們都應注意的警告

澳大利亞/印度/印太

澳大利亞副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）6月20日開啟了為期4天的對印度的訪問之旅。他相繼於21日和22日與印度外交部長蘇傑生(S. Jaishankar) 和國防部長拉傑納特·辛格(Rajnath Singh)舉行了會談。馬爾斯也是首位到訪印度的澳洲工黨新政府高級官員。他在訪問期間接受媒體採訪時表示，澳大利亞和印度之所以走到一起，是因為兩國都在努力應對一個“難題”，即如何調和與中國強有力的經濟關係和對北京日益增長的軍事力量的共同憂慮。

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拉傑納特·辛格在周三的防長會議結束後通過推特表示：“今天在新德里與澳大利亞副總理兼國防部長理查德·馬爾斯先生進行了出色的討論。我們回顧了兩國之間全方位的國防和戰略合作，並為進一步深化合作鋪平了道路。”他補充說：“澳大利亞是印度親密和值得信賴的夥伴。印度和澳大利亞之間的雙邊國防合作是我們全面戰略夥伴關係的一個重要支柱。我們緊密的夥伴關係是印太地區穩定的一個重要因素。”

馬爾斯就當天的會談介紹稱：“受到了印度國防部長拉傑納特·辛格的熱烈歡迎，並進行了出色的首次會晤，在推進（兩國）國防關係方面發揮了作用。我們討論了我們的防務夥伴關係以及我們確保一個安全、繁榮和有韌性的印太地區的共同雄心。”此外，馬爾斯在接受澳大利亞廣播公司（ABC）採訪時就印澳兩國所面臨的戰略形勢作出了直白的評估。

馬爾斯說：“我認為，在我們兩國的歷史上，從來沒有出現過我們有如此強烈的戰略一致的時候。”他稱：“對印度和澳大利亞來說，中國是我們最大的貿易夥伴。而對於印度和澳大利亞來說，中國（也）是我們最大的安全焦慮。”馬爾斯談到：“我們都在努力調和這些事情，這不是一個容易解決的問題。現在是與朋友進行協調的時候。”

報導提及，在過去十年中，雙方大大加強了國防合作和聯合軍事演習。兩國正在舉行越來越複雜的雙邊海軍訓練演習，而澳大利亞最近參加了由印美日參與的“馬拉巴爾”海軍演習。印軍軍機還將再次參加今年在澳大利亞舉行的 “一片漆黑”（Exercise Pitch Black）多邊空軍演習。今年4月，印度向達爾文部署了一架P-8海上巡邏機，而澳洲在本月初向印度派出了自己的P-8飛機。

馬爾斯在採訪中指出，他希望澳洲和印度繼續加深聯繫，以實現更大的情報和信息共享，同時尋找新的機會來擴大培訓。他說：“所有這些都是好的跡象，但我們希望繼續這一軌跡，並看到我們兩國的國防部隊之間有更大的行動接觸。”馬爾斯說：“最終，它是試圖增長我們兩個國防部隊之間的互操作性和舒適的接觸......我們正在尋找方法，讓我們的國防部隊更多地與對方接觸。”

馬爾斯和拉傑納特·辛格會後還發表了一份聯合聲明。聲明稱，兩國防長“回顧了印度-澳大利亞全面戰略夥伴關係的國防和安全支柱。他們重申致力於在相互信任和理解、共同利益和共同價值觀、民主和法治的基礎上實施全面戰略夥伴關係。他們歡迎兩國防務演習和交流的多樣性和頻率不斷提高，並承諾通過‘印度-澳大利亞相互後勤支持’安排在業務活動的基礎上繼續努力。”

聲明指出：“部長們回顧了戰略挑戰和地區安全形勢，並重申了他們的共同目標，即建立一個開放、自由、包容、繁榮和基於規則的印太地區。他們期待着印度參加澳大利亞2022年10月舉行的印太奮進演習（Indo Pacific Endeavour exercise）。”

值得一提的是，馬爾斯周三還在位於新德里的印度國防學院發表了講話。他在講話中提及：“澳大利亞新政府的優先事項之一是印度。正如我今天在《印度快報》上所寫的那樣，澳大利亞應將印度作為優先事項是無可非議的。澳大利亞必須加深對世界上最古老的連續文明之一、即將成為世界上人口最多的國家，以及一個具有深遠影響的大國的了解和接觸。”

馬爾斯說：“我們的世界，以及我們的地區面臨著自第二次世界大戰結束以來最嚴重的戰略事件彙合：戰略和地緣經濟競爭的加劇，歐洲戰爭的回歸，日益增長的氣候風險，以及持久的大流行病影響，所有這些都在推動通貨膨脹、供應鏈衝擊和去全球化的發展。”

馬爾斯表示：“我本周的訪問反映了這一信念，也反映了阿爾巴尼斯政府將印度置於澳大利亞在印度-太平洋及其他地區的核心地位的承諾。作為澳大利亞的新任國防部長，我上任時意識到了一項深刻的責任：確保澳大利亞擁有必要的能力，在我們70多年來遇到的最艱難的戰略環境中保衛自己。”

就中國問題，馬爾斯在講話中說：“我們任何人都不會忽視，更深入的澳印安全合作往往被看作是對崛起的中國的回應。兩個民主國家合作應對戰略變化並沒有什麼值得注意。但是，如果像一些評論家所傾向的那樣，認為中國是每個決定的中心，那就錯了。”

馬爾斯說：“我們都期望一個更強大的中國在地區和國際事務中擁有更多的發言權。但重要的是，中國權力的行使要表現出我們共同繁榮和安全所需的特點。尊重商定的規則和規範。貿易和投資的流動要基於商定的規則和有約束力的條約承諾。國家間的爭端通過對話並根據國際法得到解決。當涉及到我們在印太地區看到的重新武裝時，這一點至關重要。”

馬爾斯說：“澳大利亞並不質疑任何國家在符合其利益和資源的情況下實現軍事能力現代化的權利。但大規模的擴軍必須是透明的。而且，在進行大規模擴軍的同時，還必須有讓人放心的外交手段。中國的擴軍現在是我們自第二次世界大戰結束以來看到的任何國家最大和最雄心勃勃的。至關重要的是，中國的鄰國不能將這種擴軍視為對它們的風險。因為如果沒有這種保證，各國將不可避免地尋求提升自己的軍事能力作為回應。不安全感是推動軍備競賽的原因。”

馬爾斯說：“印度自身的經驗比大多數人更能說明這一格言。2020年沿實際控制線對印度軍隊的攻擊是一個我們都應該注意的警告。澳大利亞當時站出來維護印度的主權，現在也繼續這樣做。中國承諾通過符合國際法的對話過程來解決這一爭端，這一點至關重要。基於規則的全球秩序在任何地方都很重要，包括在地球上的最高處。”

就俄羅斯入侵烏克蘭，馬爾斯還表示：“歐洲戰爭的回歸是另一個警告。我不是來這裡說教印度應該如何應對這場衝突，或者應該如何處理與俄羅斯的關係。每個國家都需要做出自己的選擇。但俄羅斯對烏克蘭的戰爭確實告訴我們，我們不能僅僅依靠經濟上的相互依存來阻止衝突；當一個國家堅定的軍事擴軍造成軍事力量的不平衡時，威懾就會失敗。這種不平衡促使普京總統得出結論，認為衝突帶來的好處大於風險。”

馬爾斯強調：“這是澳大利亞正在銘記的一個教訓。確保我們地區的任何國家都不會出現類似的判斷，這符合我們所有人的利益。”他在演講最後提出：“如果我們要成功駕馭我們在印太地區所面臨的複雜戰略環境，印度和澳大利亞將需要智慧和力量。澳大利亞隨時準備與印度更加緊密地合作，以建立一個開放、包容和有韌性的印度-太平洋。”