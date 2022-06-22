阿富汗東南部強震 已知逾1000人遇難 預計死傷還會增加

阿富汗強震

周二至周三凌晨間，阿富汗東南部偏遠邊境地區發生強烈地震，本文截稿前，據法新社最新消息稱，至少1000人喪命，且隨着偏遠的山區村莊傳來傷亡信息，死亡人數可能還會攀升。

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而法新社在先前報道中引述了阿富汗政府發言人穆罕默德·納伊姆（Mohammad Naeem）在推特上寫道：“迄今為止，帕克蒂卡省和霍斯特省的地震造成的死亡人數達到 255 人，500 人受傷。”

“許多房屋遭到破壞，人們被困在裡面”，政府副發言人比拉勒·卡里米（Bilal Karimi）告訴法新社。

他此前在推特上表示：“我們呼籲援助機構立即向地震災民提供救濟，以避免一場人道主義災難。”

據美國地質調查所（USGS）稱，這次地震的震級為 5.9 級，發生在周三凌晨 1 點 30 分左右，震源深度為 10 公里，非常靠近巴基斯坦邊境。

第二次 4.5 級地震幾乎同時發生在同一個地方。

據來自帕克蒂卡（Paktika）的部落首領 Yaqub Manzor 稱，許多傷者來自該省的吉揚區，並被救護車和直升機送往醫院。

他在電話中告訴法新社：“當地市場已經關閉，人們已經趕往（幫助）受災地區。”

按社交媒體上發布的照片​​顯示，在這個貧困且難以到達的農村地區，一個村莊街道上有些房屋倒塌。視頻還顯示受災地區的居民將受傷人員擡上直升機。

阿富汗首都喀布爾（Kabul）一名居民也在歐洲地中海地震中心（EMSC）網站上發文說“強烈且漫長的搖晃”。

巴基斯坦總理謝赫巴茲謝里夫表示，他對這場災難“深感悲痛”，並稱巴基斯坦當局正在努力向阿富汗同僚提供支持。

“歐盟正在監視局勢（......），並隨時準備協調並提供緊急援助”，歐盟阿富汗特使托馬斯尼克拉森在推特上寫道。

與此同時，聯合國也表示正在研究援助需求。

阿富汗經常遭受地震襲擊，尤其是位於歐亞板塊和印度板塊交界處的興都庫什山脈。

法新社指出，由於阿富汗農村家庭的復原力較弱，這些災難可能特別具有破壞性。長期以來，阿富汗的應急服務機構數量和能力有限，不適合單獨應對重大自然災害。

2015年10月，跨越阿富汗和巴基斯坦的興都庫什山脈發生7.5級強烈地震，在這兩個國家造成380多人死亡。