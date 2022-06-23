昂山素季被單獨關押進緬甸首都的一所監獄

緬甸/昂山素季

執政的緬甸軍政府周四今天宣布，緬甸被推翻的前領導人昂山素季已從軟禁轉為單獨監禁在軍方建設的首都內比都的一座監獄中。據非政府組織人權觀察的亞洲副主任菲爾-羅伯遜（Phil Robertson）說：“我們看到的是，緬甸軍政府正朝着對昂山素季更加大懲罰的階段發展。他們顯然是在試圖恐嚇昂山素季和她的支持者。”

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緬甸前民選領導人，曾任資政的昂山素季被軍事政變上台的軍政權單獨關押在首都的一所監獄裡。緬甸軍政府發言人Zaw Min Tun在一份聲明中說：“根據刑法（......），昂山素季在監獄中被單獨監禁。”

據法新社今天報道稱，接近此案的消息人士說，自去年政變下台以來，昂山素季一直被軟禁在內比都一個未公開的地點，由幾名家庭工作人員和她的狗陪同。這位77歲的諾貝爾獎獲得者只是出來過參加她漫長的審判中的聽證會，她將面臨總共幾十年的監禁。

一位接近此案的人士告訴法新社，6月22日，昂山素季被轉移到監獄裡。消息人士說，她的工作人員和狗沒有陪伴她，消息並說，監獄大院周圍的安全措施 "比以前更嚴格"。該消息人士說，"據我們所知，昂山素季的健康狀況良好。"

據非政府組織人權觀察的亞洲副主任菲爾-羅伯遜（Phil Robertson）說：我們看到的是，緬甸軍政府正朝着對昂山素季更加懲罰性的階段發展。他們顯然是在試圖恐嚇她和她的支持者。

周二，一位接近此案的消息人士說，今後對昂山素季的審判將在內比都監獄進行。在以前的軍政府統治下，她在緬甸最大城市仰光的家庭莊園里被軟禁了很多年。 在目前的拘留中，她與外界的聯繫僅限於聽證會前與律師的簡短會面。

消息人士說，迄今為止，聽證會一直在首都內比都的一個市政大樓舉行，此後將在 "建在該市監獄內的全新特別法庭 "繼續舉行，但沒有詳細說明。據法新社，許多國際觀察家譴責這次審判是出於政治動機，企圖將贏得2015年和2020年選舉的獨立英雄的女兒永遠排除在權力之外。

5月底，緬甸前領導人昂山素季的親屬向聯合國工作組投訴緬甸軍政府，譴責這是 "司法綁架"。緬甸軍政府對昂山素季的審判是閉門進行的，她的律師被禁止對媒體和國際組織講話。

緬甸軍事政變使國家陷入混亂。據當地一個非政府組織稱，有近2000名平民被安全部隊殺害，超過14000人被捕。

這位1991年諾貝爾和平獎得主在緬甸仍然是一個非常受歡迎的人物，儘管她的國際形象已經因為她無力維護遭受歧視和嚴重虐待的穆斯林少數民族羅興亞人而受到損害。但自從昂山素季被捕後，她就完全被消失了，只出現在國家媒體在法庭上拍攝的罕見鏡頭中。

昂山素季已經被判定犯有賄賂、煽動暴力、違反與新冠病毒有關的疫情條例和違反電信法的罪行，法院判處她11年監禁。

法新社說，昂山素季於上周日年滿77歲。據接近此案的消息人士透露，周一，昂山素季還帶來了一個生日蛋糕，在法庭聽證會前與她的律師一起享用。