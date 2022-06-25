尹錫悅：加強韓美日合作 對華髮展互惠關係

韓國/亞洲/政治

韓國總統尹錫悅在6月24日的講話中表示，在加強韓美日三方合作的同時，基於韓中相互尊重精神，進一步發展兩國互惠合作關係。首爾周六還舉行了韓戰爆發72周年的紀念儀式。

廣告 繼續瀏覽後續

韓聯社與韓國統一部周五在首爾聯合主辦了2022年半島和平研討會，主題為“尹錫悅總統時代：美中俄爭霸與韓半島的走向”。韓國總統秘書室宣傳首秘崔英範在開幕式上代讀尹錫悅致辭。

尹錫悅在致辭中指出，韓國目前面臨著各種挑戰和危機，新冠疫情、氣候變化、糧食能源危機、朝鮮軍事挑釁等更為多樣的問題對韓國經濟、安全與和平構成威脅。他提出，在防止和克服危機的過程中，韓國應繼續加強與美日等核心友邦的合作，同時基於相互尊重的精神與中國發展互惠合作關係。

據韓聯社報導，尹錫悅表示，他將在下周進行的北約峰會上與共享核心價值的友邦國家討論安全合作方案，除了傳統的軍事安全之外，將合作外延擴至氣候變化、網絡和能源安全、人工智能等新興技術。藉此機會，尹錫悅將成為首位出席北約峰會的韓國總統。

尹錫悅還提及，明日韓國將迎來韓國戰爭爆發72周年紀念日，為了防止悲劇重演，我們應擁有穩固的安保和外交基礎。面對朝鮮威脅國民生命安全、自由和平的挑釁行為，我們將根據原則攜手國際社會嚴肅堅決應對，但始終敞開對話之門。

此外，韓戰爆發72周年紀念儀式25日在首爾獎忠體育館舉行。韓國國務總理韓悳洙亦發表致辭。報導稱，韓悳洙指出，近期朝鮮接連發起的導彈挑釁和核威脅對韓半島、東北亞的穩定乃至全球和平構成威脅。韓方時刻銘記只有強有力的國防力量和安保態勢才能確保和平。同時，韓方將向朝鮮提供人道主義援助，並為爭取國際社會支持韓半島和平付出不懈努力。

韓悳洙稱，72年前的今天，敵軍南侵引發的韓國戰爭使整個國土化為一片廢墟。但偉大的國民從戰爭廢墟中重新站了起來，以不屈不撓的意志締造了震驚世界的奇蹟。這全歸功於為這片土地的自由與和平勇於參戰的烈士們的犧牲和獻身精神。

韓悳洙強調，韓國絕不會忘記護國英雄的犧牲。政府將以負責到底的“一流報勳”全力保障參戰有功人士及其家屬享受榮譽並健康生活。他稱，政府將把參戰烈士守住的自由大韓民國發展成為和平繁榮的韓半島。這就是國家對參戰烈士崇高犧牲及獻身精神的真正回報。

平壤方面，據朝中社報導，多個勞工團體24日為“625反對美國帝國主義鬥爭之日”進行了集會。