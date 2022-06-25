美英日澳新發起“藍色太平洋夥伴”倡議：鞏固五國在該地區的地位

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美國、日本、澳大利亞和新西蘭6月24日發表聯合聲明，宣布發起“藍色太平洋夥伴”倡議，以幫助太平洋島國應對各種挑戰，並增強他們與地緣政治競爭日益激烈的該地區的聯繫。

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據《金融時報》報導，華盛頓及其盟友在與太平洋島國進行了幾天的會談後，於周五創建了 “藍色太平洋夥伴”倡議。該計畫旨在幫助斐濟、帕勞、薩摩亞和馬紹爾群島等太平洋島國解決從氣候變化到非法捕魚等問題，但它也標誌着這些國家加強了制衡中國倡議的努力。一位美國官員告訴記者稱，“藍色太平洋夥伴”將包括一系列措施，包括加強在整個地區的外交存在，並幫助各國應對氣候變化和非法捕魚。該官員說，美國還將向地區內各國提供更多的新冠疫苗。據悉，該倡議還將包括一項安排，將太平洋島國的年輕領導人送到美國參加行政教育課程。

不過，這位官員補充說，美國重振與太平洋地區的交往有一個“不可否認的安全因素”。他說：“隨着時間的推移，我們可能會採取一些安全措施，幫助鞏固我們在該地區的地位。”該官員補充說：“我設想我們將有更多的船舶訪問，更多的接觸。甚至可能會有一些更持久的東西。”這位官員提及，“藍色太平洋夥伴”倡議是為了扭轉一段時間以來美國在該地區的存在，從外交到和平隊接觸的凋零。他說：“這是為全面提供資源並與其他夥伴合作的嘗試”，同時強調這是一項多國共同努力。

報導指出，此舉是美國、澳大利亞和新西蘭對中國和所羅門群島之間達成的新的安全合作框架協議後，對北京在太平洋地區不斷上升的影響力感到非常震驚數月後發起的倡議。中所安全協議的達成引發了對中國可能在一個地理上更靠近澳新兩國的地區建立軍事基地的擔憂，使中國軍隊在太平洋地區投射力量的能力大大增強。

該協議草案內容遭媒體曝光後，美國及其盟國的一些官員承認，從軍事角度來看，他們對佔據戰略要地的太平洋島國沒有給予足夠的重視。這引發了一系列的外交活動，並促使來自美澳日政府的高級代表團訪問該地區。美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）周四在出席戰略與國際研究中心智庫所舉辦的有關太平洋地區的研討會時表示，雖然美國已經採取了一些積極的行動，但需要“大大增強我們的努力”。

在同一活動中，薩摩亞駐聯合國大使盧特魯（Fatumanava-o-Upolu III Pa'olelei Luteru）對拜登政府所表達出願意加強與該地區接觸的意願表示歡迎。他談到，過去美國往往沒有充分強調這一點。盧特魯說：“我們很高興看到美國已經承諾提升對該地區的參與（和）支持”。

今年早些時候，美國表示將在所羅門群島開設大使館，自1993年以來，美國一直缺乏在該國的長期外交存在。這位官員說，美國將進一步加強其在太平洋地區的外交存在，並將在所羅門群島之外開設更多的大使館。該官員補充說，包括韓國、加拿大和德國在內的其他國家也對“藍色太平洋夥伴”倡議表示了興趣。法國此前加入了在華盛頓舉行的會談，但決定暫時不參與該計畫。據兩位熟悉情況的人士透露稱，巴黎方面希望在作出承諾之前與該地區進行更多協商。

美英日澳新五國24日發表的聯合聲明指出：“太平洋島國地區擁有地球表面近五分之一的面積和許多最緊迫的挑戰，從氣候危機到新冠病毒大流行，再到對基於規則的自由和開放的國際秩序越來越大的壓力。正是在這種情況下，作為區域行動的首要推動者，太平洋島國論壇承諾將其成員組織起來，‘作為一個集體，如果我們要解決我們日益共同的挑戰’。”

聲明稱：“當我們這些國家——澳大利亞、日本、新西蘭、英國和美國繼續支持太平洋地區的繁榮、復原力和安全時，我們也必須通過更緊密的合作來利用我們的集體力量。為此，我們的政府於6月23日和24日派遣高級官員前往華盛頓，與太平洋地區的代表團團長和其他合作夥伴，包括法國，以及以觀察員身份的歐盟進行磋商。這些會議是在與太平洋夥伴，包括與太平洋島國論壇秘書處進行討論之後舉行的；這些討論仍在進行，包括與參與該地區的其他夥伴進行討論。今天，我們五個國家啟動了一個包容性的非正式機制，以更有效和高效地支持太平洋的優先事項：‘藍色太平洋夥伴’。”

聲明表示：“這項新舉措建立在我們對該地區的長期承諾之上。澳大利亞和新西蘭是該地區的一員，也是太平洋島國論壇的成員；日本、英國和美國是創始對話夥伴。我們這些國家與太平洋島國保持着密切的人民聯繫，並且是太平洋島國的長期發展夥伴，這反映在我們對該地區的發展援助總額達21億美元。我們團結一致，共同決心支持一個有利於太平洋地區人民的區域。我們在如何實現這一願景方面也是團結一致的——根據太平洋區域主義、主權、透明度、問責制等原則，最重要的是，由太平洋島國領導和指導。”

聲明指出，以這些原則為核心，“藍色太平洋夥伴”的合作夥伴旨在，“1. 更有效和高效地為太平洋地區提供成果。我們五國將根據太平洋島國論壇即將出台的《2050年藍色太平洋大陸戰略》，共同或單獨加強我們現有的努力，支持太平洋地區的優先事項。為此，我們將與太平洋夥伴合作。我們將對現有的項目進行摸底，並對未來的項目進行規畫，尋求推動資源，消除重複，縮小差距，這將避免太平洋政府和太平洋人民承受更大的負擔和失去機會。同時，我們每個政府將繼續提高我們各自在該地區的努力的雄心。”

聲明稱：“2. 加強太平洋區域主義。‘藍色太平洋夥伴’將通過促進與我們各國政府更有力和更經常的接觸，與太平洋各國政府和太平洋島國論壇建立更密切的聯繫。我們將進一步提升太平洋地區主義，以一個強大而團結的太平洋島國論壇為中心，將其作為區域架構和我們各自在該地區的做法的一個重要支柱。”

聲明稱：“3. 擴大太平洋地區與世界的合作機會。太平洋島國論壇將鼓勵和促進任何與太平洋地區價值觀相同、旨在以建設性和透明的方式為該地區人民謀福利的其他夥伴與太平洋地區進行更多接觸。在發展過程中，太平洋島國論壇將保持其包容性、非正式性，並對與其他同樣投資於太平洋島國並致力於與之建立夥伴關係的夥伴進行合作持開放態度。在全球範圍內，太平洋島國論壇將確定擴大太平洋地區參與國際論壇的機會。”

上述五國表示：“在每個階段，我們都將在太平洋島國的領導和指導下進行。我們將尋求太平洋地區對《太平洋夥伴關係協定》的工作方針和旗艦項目的選擇的指導。在華盛頓的會議上，包括在布萊爾宮，我們的政府和太平洋代表團團長討論了深化合作的不同領域，包括氣候危機、連通性和運輸、海事安全和保護、健康、繁榮和教育。我們承諾繼續與太平洋各國政府以及太平洋地區領導的區域機構，特別是太平洋島國論壇進行接觸；我們將根據即將在斐濟（首都）蘇瓦舉行的太平洋島國論壇領導人會議的成果調整我們的工作。今年晚些時候，美國打算邀請夥伴國的外交部長召開會議，審查我們的進展。”