日美韓首腦峰會將於29日在北約峰會期間舉行

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自首爾方面消息，日美韓首腦將於6月29日借在西班牙首都馬德里舉行的北約組織（NATO）峰會之機舉行三邊會談。

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北約峰會將於6月28日至30日在西班牙首都馬德里舉行，峰會主要議題包括商議繼續向烏克蘭提供支持、審議芬蘭和瑞典入約問題，以及通過指導聯盟未來十年發展的新版“戰略構想”（Strategic Concept）報告等。

據韓聯社報導，韓國龍山總統府方面26日向記者公布了上述日程安排。韓國總統尹錫悅將於27日啟程前往馬德里。他將成為首次出席北約峰會的韓國領導人，此次也將是韓美日領導人時隔4年零9個月再次聚首。

據介紹，韓美日正協調於29日下午2時30分舉行三邊會談的事宜，具體時間可能會有所調整。除三國領導人外，各方隨行人員也將列席。

報導指，韓日雙邊會談和韓日澳新四邊會談前景不明朗。預計韓日領導人也不會以從簡的會外會形式對話，但兩國領導其間至少可借歡迎晚宴、北約峰會、韓美日首腦會談之機會面三次。

東京方面，當被記者問及日韓首腦是否會在北約峰會期間舉行雙邊會談的提問，日本首相岸田文雄周六回答稱：“目前，日本和韓國之間沒有安排雙邊會談。日本希望根據日本迄今為止的一貫立場，考慮如何處理會談的問題。無論如何，目前還沒有計畫。”

此外，韓國總統府方面就韓日澳新四邊會談表示，由於峰會日程安排緊湊，韓國、日本、澳大利亞、新西蘭四個受邀與會的非北約成員國領導人能否另行會晤暫不明確。