日本首相首次參加北約峰會 日美韓首腦舉行會談

北約峰會/日本

日本首相岸田文雄當地時間29日在西班牙首都馬德里，出席了歐美軍事同盟“北大西洋公約組織”（NATO）首腦會議，這是日本首相首次參加該會議。在北約峰會期間，應邀參加峰會的岸田文雄在當地時間29日與美國總統拜登和韓國總統尹錫悅舉行三國首腦會談，日、美、韓三國首腦會談為相隔5年後首次。

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在三國首腦會談中，岸田首相指出：“加強日美韓合作至關重要，包括增強日美同盟和美韓同盟的威懾力在內，日美韓三國的合作是不可或缺的。”

會上，三國首腦主要討論了如何應對反覆研製核武器和發射導彈的朝鮮，並確認了恢復日美韓三國防長會談所商定的聯合軍事演習。

此外，以中國的海洋活動為背景，三國同意推進在安全保障方面加強合作。

峰會期間，岸田文雄當地時間29日還與韓國、澳大利亞、新西蘭首腦在馬德里舉行四方會談，確認為了印太地區的和平穩定，將繼續緊密溝通，會議由岸田首相主持，這是四國首腦首次會談。

四國首腦譴責了“俄羅斯侵略烏克蘭”，此外，基於印太與歐洲的安全保障密不可分的認識，在商定四國合作的同時，也強調了推進與北大西洋公約組織（NATO）合作。

韓國總統尹錫悅、澳大利亞總理阿爾巴尼斯、新西蘭總理阿德恩出席了會談。

北大西洋公約組織（北約）在29日的首腦會議上，時隔12年，首次修訂了制定未來10年行動方針的“戰略構想”，並首次提及中國。

關於俄羅斯和中國，首腦們指出，“中俄正在深化戰略合作，互相正在強化彼此破壞以規則為基礎的國際秩序的企圖”，對中俄合作表現出警戒的態度。

另一方面，會議明確提出“我們將加強與印太夥伴國家的對話與合作，應對跨地區問題”，會議宣布了一項強調與日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等國共同鬥爭的政策。

北約在29日的一部分會議中，首次邀請岸田文雄首相等日本、韓國、新西蘭、澳大利亞四國領導人參加，並分享了以上的想法。中國避免批評俄羅斯入侵烏克蘭，反對對俄羅斯實施制裁，日本、美國和歐洲對中國和俄羅斯的接近的擔憂正在與日俱增。

在峰會上，岸田提及中國在東海和南海試圖單方面改變現狀以及包括核戰力在內的不透明的軍備增強，他指出：“烏克蘭今天可能是東亞明天，對此我抱有強烈的危機感”，他認為國際社會有必要團結應對。

岸田表示將通過向北約總部派遣自衛官等深化與北約的合作，他還展示年以內從根本上加強日本防衛能力的強烈決心。

在29日會後的記者會上，北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格批評中國加強軍備並威脅台灣，他還指出：中國“散布俄羅斯的謊言和虛假信息”。

同時他指出：“中國不是敵人”，但是他說：“要維護國際秩序，我們應該與夥伴國家並肩戰鬥。”

在新戰略構想中，俄羅斯被定位為“最大和直接威脅”，並表示將大幅加強北約對其的防禦態勢。他首次提及中國，並將其“恐嚇政策”視為對美國和歐洲安全保障的“挑戰”。