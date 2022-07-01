韓總統尹錫悅：韓美日一致認為有必要重啟軍事安全合作

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韓國總統尹錫悅7月1日從西班牙返回韓國時在專機空軍一號上向隨行記者表示，韓美日首腦一致認為有必要重啟暫停許久的三邊軍事安全合作，以應對朝核問題。

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此前，尹錫悅6月27日啟程赴西班牙出席北約峰會，也是受邀出席北約峰會的首位韓國總統。他在為期五天的訪問期間出席韓美日首腦會談、韓日澳新四國首腦會談和各種雙邊會談等共16場外交活動。

據韓聯社報導，尹錫悅周五在乘坐專機返韓途中召開記者會，並就“韓美日首腦會談是否得出有進展的朝核合作方案”的提問做出了上述回答。他補充說，有關方案將由各國外長、防長和國安官員進一步討論，並從中得到細化。

尹錫悅介紹，北約峰會的主要議題是烏克蘭事態和朝核問題，與會各國領導人在會上一致認為有必要針對朝核問題採取相當強硬的應對措施，管控韓半島的緊張局勢。

尹錫悅指出，此行當中，韓美日首腦三邊會談是最重要、最有意義的一項外交日程，第二大重點是出席北約峰會聽取各國領導人對安全形勢的看法，北約亞太地區夥伴國（AP4）峰會也相當有意義。上次的美日韓三國領導人峰會還要追溯到2017年9月的聯大期間。據日本外務省介紹，三國領導人此次時隔近5年舉行的峰會時長僅約20分鐘。

日本首相岸田文雄29日就與韓方領導人的接觸向媒體介紹稱：“在這次首腦會議上由（西班牙）國王主持的晚宴上，日本和韓國的領導人在很短的時間內進行了簡短的問候，我表示希望我們能夠努力將日本和韓國之間非常困難的關係恢復到健康的關係。無論如何，日本政府希望基於日本的一貫立場，與尹總統和韓方保持密切溝通，以使日韓關係恢復到健康關係。”

報導指，尹錫悅還介紹了以核電和韓國國防產業為主的“經濟外交”成果。尹錫悅稱，我們向各國領導人介紹了韓國自主研發的“APR1400”（韓國型核電站）並分發了相關圖冊，積極宣傳韓國核電站能以全球最低廉的造價、最安全、最迅速地完成施工等優勢，並獲得了廣泛關注。

國防產業方面，尹錫悅國防產業方面表示，受烏克蘭事態影響，不少國家都希望能夠加強本國的國防力量，進一步發展國防產業技術。他提及，許多國家希望從初期階段開始就與韓國合作研發，共享技術。韓國國防部長官和產業部長官今後將分別與有關國家進行接洽和具體協商。