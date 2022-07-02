伊朗南部今晨有6級地震

伊朗/地震

伊朗南部今天發生地震。伊朗也是地震多發國家。根據伊朗國家電視台報道，在南部霍爾木茲甘省的連續三次地震中，已經有3人死亡，49人受傷，其中包括受災最嚴重的塞耶科什村。

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伊朗南部發生規模6.0級地震。據法新社引述美國地質調查所（US Geological Survey）報告，這起地震發生在霍爾木茲甘省（Hormozgan）港口城市阿巴斯（Bandar Abbas）西南方約100公里處。 而伊朗通訊社稱，地震震央靠近塞耶科什村（Sayeh Khosh）。

據伊朗國家通訊社說，周六早些時候在伊朗南部發生的6.0級地震，是淺層地震。

根據美國地震協會的數據，第一次地震發生在大約02:00（格林尼治標準時間21:30），震級為6級，深度為16公里。據同一消息來源稱，兩小時後又發生了兩次餘震，震級分別為5.7和6級，震源深度為10公里。

根據當地電視畫面，塞耶科什的幾棟住宅樓倒塌，該鎮在停電後陷入了黑暗。據伊朗國家電視台報道，在有50萬人居住的該省首府班達爾-阿巴斯，地震後人們在街上過夜，加油站外排起了長隊。同一消息來源說，受影響地區的近30個村莊的電力也被切斷了。

據美國地震研究所稱，伊朗這次地震發生在阿巴斯港西南100公里處的一個地區。 2021年11月，霍爾木茲甘省遭受了6.4級和6.3級的地震襲擊。

伊朗位於幾個構造板塊的邊緣，是一個高地震活動區。

2003年，一場6.6級的地震部分摧毀了伊朗東南部的巴姆市，至少造成31000人死亡。但伊朗最致命的地震是1990年的7.4級地震，在該國北部造成4萬人死亡。