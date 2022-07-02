新西蘭總理：世界從烏克蘭受入侵應得到的教訓是將會有國際回應

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新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）7月1日到訪倫敦之際在參加智庫活動時表示：“我認為，我們希望世界從對烏克蘭的非法和無理入侵中得到的教訓是，將會有一個回應”。她稱：“基於規則的秩序將得到捍衛。”

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阿德恩周五與英國首相約翰遜（Boris Johnson）在唐寧街10號舉行了會談。她並受邀參加了由英國皇家國際事務研究所（Chatham House）舉辦的對話活動。據了解，阿德恩在演講一開始時首先回憶了她曾經在倫敦工作的時光，包括在英國前首相布萊爾內閣中擔任政策顧問的經歷。

由於此次對話的主題是新西蘭的國際前景和外交政策中的優先事項，阿德恩隨後在講話中提到了中國議題。她說：“中國，我們的頭號貿易夥伴，一個自1970年代以來就與我們有外交關係的國家，在我們的地區變得越來越強硬（assertive）。”她談到：“法治在南中國海受到挑戰，我們在那裡看到建造人工島、軍事化和對航行自由構成風險的行動。”

阿德恩29日在參加北約峰會時講話稱：“中國在最近一段時間也變得更加強硬（assertive），更願意挑戰國際規則和規範。”她在與約翰遜會談後發表的聯合聲明中並提及，“兩國還強調了台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並鼓勵通過對話和平解決兩岸問題。”

阿德恩在當天的發言中強調，俄羅斯入侵烏克蘭給印太地區帶來的教訓是，“戰爭從來不是答案”。她說：“外交，外交，外交，直到證明它已經失敗，對話和外交是無比重要的。”她談到：“在（印太地區）這裡，我不願意假定任何特定的軌跡，讓我們繼續確保我們在每一個轉折點使用外交手段，試圖防止我們地區或任何地區的衝突，因為如果從烏克蘭的戰爭中有一個教訓，那就是戰爭是毀滅性的，永遠不會是答案。”

阿德恩補充說：“但同樣，我認為我們希望世界從對烏克蘭的非法和無理入侵中得到的信息是，將有一個回應。基於規則的秩序將得到捍衛。”當《悉尼先驅晨報》和《時代報》的記者追問為什麼這種方法未能阻止俄總統普京入侵烏克蘭，以及這種方法對中國領導人習近平是否有效時，阿德恩表示，她不是採訪為什麼發生烏克蘭戰爭的正確對象。她還拒絕說明，如果她所提倡的對話和外交戰略失敗，台灣若遭受攻擊，新西蘭會如何回應。

阿德恩說：“將繼續推動的是，我們永遠不要只是簡單地假設什麼都做不了......而導致國家——不點名——被完全被孤立，因為在某種程度上，那麼，你就創造了一種不可避免的情況。”她說：“這就是為什麼新西蘭的觀點是對話、對話、對話，但當你看到明顯超出你預期的事情時也要大聲說出來。”她隨後補充說，該地區不需要通過軍事化以感到安全。

阿德恩強調，新西蘭的外交政策是“激烈的獨立”，並依賴於利用多邊機構。她承認這些國際機構不符合目的，需要進行改革，但她說這些機構為人口少的國家提供了重要的發言權，否則這些國家會在地理上被孤立。阿德恩補充說，新西蘭採取多邊方式的一個例子是該國引入了制裁製度，而在今年早些時候俄羅斯入侵烏克蘭之前，新西蘭並沒有這種制度。

阿德恩表示，新西蘭批評中國強化在太平洋地區的存在是錯誤的，她說北京一直與太平洋國家有着牢固的關係。阿德恩說：“多年來，中國一直是我們地區援助和發展項目的合作夥伴，當我們歡迎其他國家按照太平洋地區的條件進行參與時，我們點名增加存在感是錯誤的。”

阿德恩強調各國應始終保持主權，並稱氣候變化是太平洋地區最大的安全優先事項。她說：“氣候變化是太平洋島國和領土的一個重要的長期安全和發展問題，其威脅到各個方面，使他們的生存面臨危險。”據了解，阿德恩的政策口號是在新西蘭經歷的新冠疫情限制措施期間創造的，即 “要堅強，要善良”。