40年前日本電視機中國搶手 中國電視機今撬開日本市場且人氣上升

中國/電視機/日本

新冠疫情下的“宅家”已開始改變電視的熱門機型。可以看視頻網站的小型低價機型正在擴大銷量。隨着平板電視的普及，日本國內的電視市場正在邁向大型化，但希望獨自看電視的消費者需求增加，而抓住了這種需求的中國電視在日本市場上的人氣上升。

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據日本經濟新聞署名湯澤周平報道稱，中國電視機在日本市場人氣上升。

根據數據統計公司BCN的電器店POS調查，日本經濟新聞彙總了日本2022年4月的平板電視的各機型銷量排名。價格參考了企業的直銷網站和上市時的市場預估價格。結果顯示，在2022年4月，4萬日元（約合人民幣1969元）以下的機型有4款進入前10，相比2019年4月增加3款。在排在前10的機型中，9款在8萬日元以下，低價格液晶電視明顯受到歡迎。2019年4月僅為6個機型。尺寸主要為24英寸和32英寸等小型電視。夏普、中國海信、海信旗下銷售東芝“REGZA”品牌電視的TVS REGZA等躋身前列。

第1位是中國家電大型企業TCL的32英寸電視。市場參考價格在3.6萬日元左右（約合人民幣1782元），雖然價格低廉，但配備了安卓TV系統，能收看奈飛(Netflix)等主要視頻網站。

該報道稱，小型電視顯示中國企業增長，日本企業下滑。

日本企業為了提高盈利性，在國內減少了低價小型電視的供貨，中國企業的機型排在前列。

該報道稱，中國企業以零部件的大量採購等大批量作為武器，提高了價格競爭力，在世界各地供應低價電視。