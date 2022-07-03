伊朗：前總統女兒遭指反國家口無遮攔被立案

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伊朗司法部門周日報告，伊朗前總統阿克巴-哈希米-拉夫桑賈尼的女兒被指控從事反國家的宣傳活動和褻瀆行為，判刑6個月。根據指控，59歲的前總統女兒哈希米Faezeh Hashemi指德黑蘭要求將革命衛隊從美國的恐怖組織黑名單中刪除是 "有害於國家利益"；她還曾說，伊斯蘭先知穆罕默德的妻子Khadija "是一名商人"，這將表明，根據伊斯蘭教，"婦女也可以像男人一樣從事經濟活動"。

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伊朗前總統拉夫桑賈尼的女兒哈希米因有爭議的言論被起訴。據法新社今天報道說，今年5月，伊朗司法部網站Mizan Online就報道，59歲的Faezeh Hashemi因在社交網絡上發表關於伊朗革命衛隊、政權的意識形態軍隊和先知穆罕默德的評論而被檢察官傳喚。

哈希米曾於2012年底因 "宣傳 "反對伊斯蘭共和國而被捕並被判處6個月監禁。

司法部門的"Mizan Online援引德黑蘭檢察官阿里-薩利希的話說：“起訴書被移交給法院，她被指控從事反對伊朗伊斯蘭共和國制度的宣傳活動和褻瀆神靈。”

伊朗前總統拉夫桑賈尼的女兒，前國會議員和婦女權利活動家哈希米在4月中旬辯護說，德黑蘭要求將革命衛隊從美國的恐怖組織黑名單中刪除是 "有害於國家利益"。

法新社說，伊朗在為恢復與世界大國達成的核計畫協議而進行的談判中，要求美國把伊朗革命衛隊從恐怖主義組織名單上取消。這是伊朗一項關鍵要求。

據指控，哈希米還在一段視頻中說，“先知穆罕默德的妻子Khadija是一名商人，這將表明，根據伊斯蘭教，婦女也可以像男人一樣從事經濟活動。”她還說，“然後先知用了他的妻子的錢。”

根據伊朗官方的Irna機構，哈希米於4月23日道歉，說她 "是在開玩笑（......），沒有打算侮辱先知神靈"。

法新社說，哈希米的父親阿克巴-哈希米-拉夫桑賈尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）是1989年至1997年期間的總統，是一個溫和派，主張改善與西方和美國的關係。