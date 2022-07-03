米利：中國是否攻擊台灣是一個政治、政策的選擇

美國/印太/台灣

美國參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）在英國廣播公司（BBC）周日播出的專訪節目中表示，中國對台灣的攻擊並非迫在眉睫，但美國正在“非常、非常密切地”觀察動向。他指出，很明顯中國軍方在發展在某一時刻攻擊台灣的能力，但決定是否攻台將是一個政治和政策選擇。

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美國總統拜登（Joe Biden）5月23日在東京當被記者問及“當時機需要，是否願意軍事加入保衛台灣”的提問時，他給予了肯定的答覆。拜登並在記者的追問下二度肯定，並稱“這就是我們作出的承諾”。儘管白宮在拜登發言後再次澄清美方的相關政策並未改變，但這也是過去數月以來他第三次給予美國會保護台灣免受中國的攻擊的答覆。

在周日的節目中，面對BBC主持人提出“你認為中國能夠入侵台灣嗎”的提問，米利回答說：“能夠、應該、會，這些都是關鍵詞。”他補充說：“在軍事力量方面，我認為中國顯然正在發展一種軍事力量。習主席曾在公開論壇上提到，他在講話中提及，他號召解放軍發展在某個時間點進攻台灣的軍事力量。他們是否會攻擊，這是一個政治選擇，是一個政策選擇。那將基於中方如何評估屆時的成本風險收益。”

米利回答說：“我想告訴你，我們非常密切地關注這個問題。如你所知，中國在很大程度上是一個成長中的國家，不僅是世界上的一個經濟大國，一個政治大國，而且他們在很大程度上是一個世界上的軍事大國。我們美國非常、非常密切地關注中國正在做什麼。”

當被主持人問道，“你是否看到任何跡象或任何跡象表明，他們可能會（攻擊台灣）”，米利表示：“目前沒有任何跡象或警告說有什麼即將發生的事情。但同樣，我們非常、非常密切地關注它。”

在隨後的訪問中，主持人談到英國政府正在縮減英軍的規模，英美兩國軍隊是否需要更多的人員編製還是可以完全依賴科技，對此，米利指出，應該注意的是一個國家的軍事力量。他提及，當形容一支軍隊時所使用的軍事力量（capability）和能力（capacity）這兩個詞彙擁有不同的涵義。

米利說，能力指的是軍隊的規模和諸如人員及武器的數量，這兩點都顯然非常重要，而軍事力量則包括軍事科技、教條、作戰方式、部隊的領導力及其日常技能訓練和受訓的程度等要素。他強調，由綜合要素構成的軍事力量才能在戰場上展現出一支軍隊是否和存在多少戰力。米利說，職業軍人關心的是一支軍隊綜合的軍事力量。