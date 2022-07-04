尹錫悅：解決日韓間問題要雙方共同努力

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自首爾方面消息，韓國總統尹錫悅7月4日與正在該國訪問的日本經濟團體聯合會（經團聯）會長十倉雅和會面。據韓國總統府透露，尹錫悅對激活日韓之間的交流表示期待。他同時就原被征朝鮮勞工問題等主張稱：“兩國政府應為解決懸而未決的問題付出努力。”此外，經團聯訪問團當天還與韓國工業聯合會（韓工聯）代表舉行了會談，這也是受新冠疫情等因素影響日韓兩大工業團體近3年來所舉行的首次峰會 。

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據共同社報導，十倉雅和藉機向尹錫悅表示，為加快經濟交流，希望能實現與日本首相岸田文雄的首腦會談。據十倉雅和透露，尹錫悅的反應是自不必說。尹錫悅政府有意改善日韓關係，但日本方面認為原被征勞工問題的責任在於韓方，對首腦會談持慎重態度。日韓除原被征勞工問題外，還存在日本加強半導體材料出口管制等問題。據十倉雅和稱，此次與尹錫悅的會面中並沒有具體討論。

十倉雅和就半導體出口管制認為，日本視為問題的韓國貿易管理體制已得到改善，對撤銷管製表示期待。此前，日韓關係因2018年韓國最高法院判決勒令日本企業賠償原被征勞工等而惡化。次年2019年日本針對半導體材料的出口管制被韓國認為是對該訴訟的報復，引發了抵制日貨運動。報導指，尹錫悅政府星期一舉行了商討原被征勞工問題解決方法的官民共同磋商會首次會議等，正在摸索改善關係。

同樣在當天，經團聯代表還與韓工聯代表舉行了峰會。會後，雙方還發表了聯合聲明。聲明提及，“會議首先聽取了關於兩國經濟形勢和未來前景及其增長戰略的報告，隨後進行了坦誠的意見交流。韓工聯方面解釋了2022年5月上任的尹錫悅政府的經濟政策，經團聯方面則解釋了岸田政府的經濟政策。”

聲明稱：“關於日韓為實現可持續社會而開展的合作，實現綠色轉型和數字化轉型已成為國際上的重大課題，兩國工商界應推動在這些領域的相互合作。隨着新的冠狀病毒感染在全球的傳播限制了兩國之間的人員往來，我們重申了通過恢復免簽證計畫使私人交流緊急正常化的重要性。”

聲明稱：“在國際局勢動蕩的情況下，保持和發展具有民主和市場經濟等價值觀的日韓之間的良好關係極為重要。雙方一致認為，這不僅有利於兩國發展，也有利於東北亞地區的和平與穩定。他還深入討論了加強日韓經濟合作的框架，包括在全球環境中的第三國市場合作。”

聲明表示：“最後，經團聯和韓工聯確認，他們將繼續在深化日韓經濟關係方面發揮作用。雙方同意於2023年適時在東京舉辦第30屆經團聯/韓工聯峰會。”