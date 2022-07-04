日本抗議中俄護衛艦駛入尖閣諸島（釣魚島）毗連區 中方稱“炒作”

中國/日本/釣魚島

據日本防務省7月4號透露，中國海軍和俄羅斯海軍各1艘護衛艦當天相繼駛入有主權爭議的尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近日本領海外側的毗連區。東京通過外交渠道向北京表達了 "極大的關切"，並再次要求不要再發生此類事件。

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日本共同社報道，日本防衛省稱，中國海軍的護衛艦當天7點44分前後駛入毗連區，6分鐘後駛離至外側。日本海上自衛隊護衛艦“執行了監視任務。護衛省提到，在毗連區航行俄軍艦是2日穿過與那國島和西表島海域北上的3艘中的1艘護衛艦，在7點05分至8點16分在毗連區內航行。一起行動的其他2艘未駛入毗連區。報道稱，俄軍艦先駛入毗連區，之後中國軍艦駛入。日本防衛省認為，中國軍艦可能是在採取監視俄軍艦等某種措施。

毗連區指的是領海之外的12海里寬的地帶（約22公里）。

日本官房副長官木原誠二在記者會上稱：“將堅決且冷靜地應對。”他強調：“尖閣諸島無論是歷史上還是國際法上都是日本固有領土......將堅決守護我國領土和領海到底。”

有關中方對抗議的回答，木原僅稱“無可奉告”。據外務省稱，中方提出了自己的主張。

中國官媒《環球時報》周一指責近期日本政府及媒體頻頻炒作釣魚島問題。並稱“釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，中國對釣魚島的主權擁有充分的歷史和法理依據。中國公務船在本國領海範圍內開展執法活動，正當合法，無可爭議，也將繼續常態化進行下去。”

法新社報道，中國海岸警衛隊的船隻在無人居住的尖閣群島（北京稱釣魚島）附近經常發生侵擾事件，但這是自2018年以來第一次有中國軍艦如此接近，進入 "毗連區"。共同社報道引述分析指出，中俄軍艦上次幾乎同一時間段在毗連區航行是在2016年6月。

報道稱，今年 5月下旬，中國和俄羅斯的轟炸機一起在日本附近飛行，這被東京視為一種挑釁，因為當時東京剛剛舉辦了 "四國安全對話"峰會，這是美國、日本、印度和澳大利亞之間的非正式聯盟，目的是在亞太地區制衡中國。

自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，日本和俄羅斯的關係也急劇惡化，東京加入了西方對莫斯科的制裁。