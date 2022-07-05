中國海警船進入釣魚島水域 日本連續兩天提出抗議

中國/日本/釣魚島

資料圖片：2016年8月6日日本海上保安本部在中日有主權爭議的釣魚島附近水域發現中國海防船隻。

日本第11管區海上保安本部（那霸市）5日發布消息稱，中國海警局兩艘公用船隻於當日凌晨4時33分左右進入釣魚島周邊日本認為是“領海”的水域。日本政府對中方表示強烈抗議，而日本防衛省4日上午宣布，一艘中國海軍艦艇進入釣魚島周邊日本認為是“領海”的毗鄰區，此外，經防衛省證實，4日上午，一艘俄羅斯海軍艦艇也在釣魚島日本認為是“領海”的毗鄰區航行，針對中國海軍艦艇的動向，日本外務省審議官山田重夫與中國駐日本大使孔鉉佑通電話表示抗議，要求防止再次發生此類事件，這是日本連續兩天向中方提出抗議。

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據日本海上保安廳稱，5日凌晨4時33分左右，隨着一艘日本漁船（三名船員）進入“領海”，中國海警局的兩艘海警船也進入“領海”，表現出要接近這艘漁船的意圖，日本海上保安廳巡邏艇向中國海警船反覆提出了“退出領海”的要求，並正在努力確保日本漁船的安全，那以後兩艘海警船一直留“領海”。

日本官房長官松野博一在5日的記者會上表示：“中國海警船隻侵入日本在尖閣諸島附近的領海，是令人遺憾和不可接受的。”

松野官房長官指出，“中方的行為本身就違反了國際法，並表示通過外交途徑向中國政府提出了強烈抗議，並敦促中國海警船儘快離開領海。”

松野表示： 我們將維持警戒的態勢，進行萬無一失的警戒與監控，冷靜果斷加以對應。

而日本防衛大臣岸信夫5日在新聞發布會上說：一艘中國海軍艦艇4日進入尖閣諸島領海外側毗鄰區水域，這是需要嚴重關切的事態。”

岸大臣指出，中國艦艇“有可能是對應俄國艦艇航行的”。 對於中俄兩軍是否是聯合行動，他表示，“有可能，但是不能斷定。”