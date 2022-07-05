韓國擬推動構建亞太四國定期協商機制

韓國/亞洲/印太

自首爾方面消息，韓國政府決定以總統尹錫悅出席北約峰會為契機，推進包括韓國、日本、澳大利亞、新西蘭的所謂亞太四國建立定期的協商機制。尹錫悅是首位受邀參加北約峰會的韓國總統，他與上述其他三國的領導人在上周出席了於西班牙首都馬德里舉行的北約峰會。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社報導，尹錫悅周一在龍山總統府主持召開幕僚會議時表示，當前經濟形勢十分嚴峻，經濟問題不分國界，並指示幕僚們致力於落實與經濟安全有關的北約峰會後續措施，與各部門就此隨時保持溝通。

報導指，為了加強與北約的合作，會議探討多項北約峰會的後續措施，包括構建亞太四國溝通渠道的定期磋商機制、與北約締結夥伴關係、在比利時新設韓國駐北約代表團、加快檢查印太戰略等。據悉，尹錫悅在上周四與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會談時表明，將通過新設韓國駐北約代表團、締結夥伴關係進一步加強雙邊合作。

報導稱，尹錫悅提及本次北約峰會之行成果時表示，多國就共享價值的國家之間應攜手應對全球通脹和供應鏈問題形成共識。他指出，北約此次邀請韓國、日本、澳大利亞、新西蘭與會，意味着印太地區在全面安全合作領域至關重要。他提及，“全面安全”不僅包括傳統的政治和軍事安全，還覆蓋經濟安全等全球熱點問題。

尹錫悅稱，“我在訪問期間與10多個國家領導人舉行雙邊會談，就核電、軍工、半導體、供應鏈等經濟安全議題進行了富有建設性的討論”。韓方重點介紹了韓國核電在技術、安全、價格方面具有優勢。

尹錫悅說，韓方此次向北約成員國和夥伴國介紹了通過基於自由、人權、法治這些普世價值的國際秩序實現和平與繁榮的目標。他強調，各方就朝核問題對韓方立場表示認可，還表明了合作意願。