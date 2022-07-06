菲律賓新任總統小馬科斯：計畫擴大與中國關係的範圍

菲律賓/中國/亞洲

6月30日宣誓就職的菲律賓新任總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）7月2日向媒體表示，他希望在南中國海爭議問題之外“擴大”該國與中國關係的範圍。小馬科斯將在中國外長王毅訪問菲律賓時與他會晤。王毅7月3日至14日訪問東南亞國家。

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據悉，雖然菲律賓在王毅的行程中，但還沒有宣布其具體到訪日期。小馬科斯說，他們的會晤將集中在尋找“解決我們所存在的衝突的方法”。

小馬科斯於當地時間周二下午在馬拉坎南宮的新聞發布會上說：“我一直建議的方法之一是，我們的關係不僅僅是在一個層面上——西菲律賓海（南中國海）。讓我們在此基礎上進行補充。讓我們進行文化交流，教育交流，甚至軍事交流，如果這將是有益的話。”

小馬科斯提到菲律賓應與東盟和亞太經合組織等地區地緣政治的“重要行為者”合作。他還說，亞太領導人是“區域地緣政治的重要參與者......因為他們是其中的利益相關者”。

小馬科斯表示，他計畫擴大菲律賓與中國的關係，包括在其他領域的討論，如通過私營部門引入更多政府間協議和合資企業，以解決這一問題。中國已經是菲律賓政府通過其“建設、建設、建設”計畫在前一屆政府的基礎設施項目中的合作夥伴之一。

“基本上一直在努力尋找改善關係的方法，我們有很多建議給他們，在這個意義上，正如我所說的，我們希望我們能增加範圍，”小馬科斯說。自2016年以來，菲律賓對中國在南中國海爭議海域的活動已提出了230多次外交抗議。