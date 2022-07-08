安倍前首相遭槍擊 心肺驟停

日本/政治

7月8日上午11點30分左右，前首相安倍晉三在奈良縣奈良市近鐵大和西大寺站附近演講時遭槍擊。據消防急救部門稱，一名男子用類似手槍的東西開了兩槍，兩槍從安倍前首相的背後擊中安倍的左胸和頸部。安倍現在心肺驟停，目前正在集中治療室中治療。

廣告 繼續瀏覽後續

他的頸部右側有槍傷，正在流血，左胸出現皮下出血。

據有關人士稱，前來對自民黨參議院候補者進行聲援演講的安倍前首相剛開始講話，就聽到一聲槍響。開槍男子站在他身後約10m外，開槍後立即被警方制服。警方以涉嫌謀殺未遂罪逮捕了這名開槍者，這名槍擊者是居住在奈良縣的前海上自衛隊成員、41歲的山上徹。據說他供述說：他的目的就是殺死安倍。

據消防急救部門介紹，8日下午12時20分左右，一架載有安倍前首相的醫院直升機抵達奈良縣橿原市奈良醫科大學醫院。

安倍前首相在現場暈倒，據說槍擊安倍的手槍是自製手槍，可能是用3D打印機製成。

現場一名自民黨官員說：安倍先生剛開始講演，我就聽到槍聲。我想那時已經過了11點30分。事件發生在大和西大寺站附近的巴士總站，安倍沒有用街宣車講演，而是在一個平坦的地面放了一個檯子發表演講。一個人站在幾米或十米外，開槍後立即被制服。

7月8日，日本在首相官邸危機管理中心設立了官邸對策室。首相岸田文雄已經停止眾議院選舉街頭演說的日程，從山形縣乘坐直升飛機返回東京。

岸田首相對記者們說:“我聽說前首相安倍晉三在奈良縣被槍殺，現在情況很嚴重。我知道現在正在採取全力以赴的急救措施。我衷心祈念無論如何也要保住安倍前總理的生命。”

岸田首相表示：“這是在作為民主基礎的選舉期間發生的卑劣的野蠻行徑，是絕對不能允許的，相信多數的國民和我同感。

此外，他表示，“我們還沒有對犯罪者的情況完全把握”，並表示將讓所有閣僚返回東京召開閣僚會議，以確認政府的對應。

關於對未來政局的影響，他說，“現在是挽救生命的最緊要關頭，所以現在對此不應該涉及。”

而目前自民黨指導部已經發出指示，暫停參議院選舉的一切選舉活動。