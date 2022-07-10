安倍逝世：布林肯急遽訪日 李克強發唁電

政治

美國國務院宣布：美國國務卿布林肯將於11日訪問日本，以追悼前首相安倍晉三的遇害，而中國國務院總理李克強9日致電日本首相岸田文雄，哀悼安倍晉三不幸辭世。

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據美國國務院發言人稱，在印尼巴里島出席8日舉行的G20外長會議的美國國務卿安東尼·布林肯9日前往泰國訪問，鑒於日本前首相安倍晉三遇害，他緊急改變日程，將在泰國首都曼谷逗留至10日，計畫11日前往東京，會見日本政府官員，“向日本人民表示哀悼”。布林肯將成為首個為弔唁而訪問日本的美國部長級高官。

日本政府官員10日透露，岸田文雄首相將在11日接受布林肯的禮節性拜訪。

而繼7月9日中國國家主席習近平就日本前首相安倍晉三逝世向日本首相岸田文雄致唁電後，中國國務院總理李克強7月9日也就日本前首相安倍晉三突遭不幸辭世向日本首相岸田文雄致唁電錶示深切哀悼。

李克強表示，安倍晉三前首相曾經為推動中日關係改善發展作出積極貢獻。我同他多次會晤，就促進兩國關係進行有益交流。我願同岸田首相加強溝通對話，推動中日關係持續健康穩定發展。

日本方面9日公布了逝世的前首相安倍晉三的守靈式和葬禮的日期。

守靈式儀式定於11日舉行，葬禮將12日在東京都港區增上寺舉行。兩者都只有近親者參加。 葬禮具體時間和具體地點沒有透露。據知情人士透露，自民黨和安倍家族的聯合葬禮也正在考慮日後舉行。

在日本，即使在槍擊事件發生兩天後的10日，人們也從早上開始，不斷前往在事發地大和西大寺站附近設置的獻花台。

10日早晨，前來獻花的人們排成350米左右長隊，有關人員設置了新的獻花台。 各個年齡段的男女老少前來獻花，有的雙手合十，有人含着眼淚地小聲說“謝謝”。