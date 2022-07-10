蔡英文決定台灣明天為安倍辭世降半旗引發違法批評

政治

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，台灣總統府發言人張惇涵9日表示，依照「國旗下半旗實施辦法」規定，蔡英文總統決定，各級政府機關、機構、公立學校，7月11日下半旗一天，以感念安倍晉三畢生對台灣的卓著貢獻。

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張惇涵表示，當台灣遭遇困難及挑戰時，安倍前首相總是大力支持台灣，無論是推銷台灣農產品，抑或奔走促成日本政府捐贈台灣疫苗，甚或開創台海及印太區域安全的戰略架構，相信台灣人民感念在心。

他說，因此，蔡英文總統決定，透過下半旗方式，表達台灣對安倍前首相的追悼及感謝，也展現台灣與日本並肩同行，堅定捍衛民主自由價值的理念和決心。

隨後，台灣行政院也宣布，行政院將依總統蔡英文之決定，通函相關機關轉知所屬機關及所轄地方政府於7月11日下半旗一天。

不過，台灣前兩次下半旗是因為高雄城中城大樓火警造成46人死亡慘劇，以及前總統李登輝逝世，這次下半旗卻是為了外國的卸任元首，在台灣引發正反兩極看法。

「國旗下半旗實施辦法」規定，下列人士逝世，經總統決定者，可降半旗，一、對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者；二、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者；三、現任友邦元首。

新黨發表聲明指出，安倍晉三並非現任外國元首，因此不符合規定，另安倍在首相任內一再主張修改日本和平憲法，遭日本國內反戰人士質疑，顯然也稱不上對世界和平或人類進步有偉大貢獻。新黨呼籲蔡英文，要降降民進黨的黨旗，「不要降我們的國旗」。

律師葉慶元也在臉書質疑，安倍晉三是卸任日本首相，並不是台灣友邦的現任元首，對於台灣、世界和平或人類進步也沒有偉大貢獻，質疑「為什麼可以下半旗？」並批評蔡英文「要媚日是妳的決定，請不要違法」。

政治評論家黃智賢也在臉書發文指出，為一個矢志恢復日本軍國主義的日本人降半旗，民進黨是把台灣當作日本殖民地嗎？