台灣副總統賴清德赴日以“家屬親友”身份悼念安倍晉三

台灣/賴清德/安倍晉三

日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡，安倍家祭將於明天舉行，台灣蔡政府證實，副總統賴清德今早已赴日，並前往安倍家悼念。賴清德是近年最高層級赴日的台灣政府官員，為兩國關係重大突破。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由時報今天報道，台灣副總統賴清德進入安倍家悼念，為30餘年來最高層級赴日官員。

此前，自1972年台日斷交後，高層往來受到限制。1985年李登輝擔任副總統，訪問中南美洲回程曾過境東京。

據指出，由於台日默契，賴清德此行是定位“私人行程”。

根據日媒畫面，賴清德今早到日本後，進入安倍家，而一旁陪同賴清德到安倍家的是台灣駐日大使謝長廷。

賴清德先前在臉書悼念安倍晉三表示，想起好友安倍前首相過往與台灣的情誼，讓人感到格外的痛心。並指今天我們失去的不只是一位長期守護區域安定的國際領袖，更是失去一位愛台、挺台的好朋友。賴強調，“持續深化台日友好關係”已是兩國官方與民間的最大共識，安倍前首相的信念，也將成為我們的使命。我們永遠懷念他的溫暖，記得他為我們寫下的“台灣加油”，並繼續為台日關係努力。

總統府發言人張惇涵今日表示，尊重安倍前首相家屬，總統府對於相關行程沒有評論及說明。賴副總統與安倍前首相及親屬是多年好友，對於安倍前首相不幸離世，賴副總統深感哀悼不舍，也至為感念安倍前首相對台日關係的重大貢獻。

據該報道，台灣副總統賴清德今天前往日本弔唁遇害身亡的日本前首相安倍晉三，下午前往位於東京澀谷的安倍自宅，傍晚再前往安倍守靈會場增上寺上香，據了解，賴副總統今天仍停留在東京，可能將參加明天舉辦的家祭。賴副總統此次訪日是以私人名義，他也以“家屬親友”的身份上香，沒有和日本政要與各國使節一起排隊，他在增上寺上香完畢後，有日本國會議員發現中國駐日大使還在排隊。

賴副總統是在今早臨時消原定行程，上午從台北搭機前往東京，此行雖稱是私人訪問，但仍具有蔡英文總統弔唁特使的身份。賴清德抵日後，即由台灣駐日代表謝長廷陪同前往安倍澀谷的自宅，雖然極度保密且相當低調，但仍被現場的日媒拍到他走出安倍宅的身影。

傍晚時分，又有民眾目擊賴副總統與謝長廷前往增上寺上香。當時增上寺已有許多國會議員和各國使節在排隊，有眼尖的議員認出賴副總統和謝長廷兩人，他們已上完香正要離開，後來才發現賴清德是以家屬親友身分參加，所以才能有“特殊處理”，亦即不用排隊就能提早入內上香。

據該報道，有議員在傍晚6點左右也看到中國駐日大使前來增上寺排隊上香，但當時謝長廷等人早已上香完畢離開。

據了解，賴副總統今天仍停留在東京，明天將會出席安倍喪禮家祭，並於喪禮後與家屬一起聚餐。安倍的94歲高堂安倍洋子到去年為止已4次參加台灣的國慶酒會，和台灣的關係近如親人，賴清德以“家屬親友”身分弔唁上香並不為過。

據自由時報，今晚包括朝日新聞、日本放送協會（NHK）和日本富士新聞網（FNN）均報道賴清德抵達東京悼念安倍晉三，日媒並引用台媒的報道，指出賴清德今天取消所有行程訪日弔唁安倍，這也是台日斷交50年來，最高層級赴日官員。

朝日新聞介紹，賴清德副總統為台灣的NO.2，也是下屆台灣總統的有力人選，他今天下午前往安倍家弔唁，畫面中也拍到陪同賴副總統的駐日代表謝長廷。報道中指出，賴清德過去曾數度訪日並與日本政要會談，是有名的“親日派”。

NHK指，日本多名外交消息人士透露，賴清德是在今天上午從台北出發。雖然強調是私人訪問，但以現任副總統身份訪日，明顯是很不尋常。報道中還指出，中國強烈反對日本與台灣建立政治關係，中國可能會對此表示反彈。

賴清德上次訪日是在2019年5月上旬，當時他已宣布參加民進黨總統初選，訪日5天公開拜會了包括森喜朗在內等3名前首相和多名政要，但因當時安倍仍為現任首相，由於事涉敏感，並未透露是否與安倍見過面。

自由時報說，賴清德為了大力推廣台灣的農產品，每年產季都會寄送台灣芒果或鳳梨等水果給日本各界人士品嘗，日本人士稱此為台灣的“軟實力”，也有人說是“軟食力”，台灣水果抓住了不少日本政要的胃。