斯里蘭卡總統逃跑了總理下台了 現在怎麼辦 此是關鍵一周

斯里蘭卡/政治危機

斯里蘭卡剛剛發生了一個歷史性的周末，在斯里蘭卡科倫坡的總理官邸被衝擊一天後，總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩被抗議者趕下台。過去一段時間，拉賈帕克薩受到斯里蘭卡很大一部分人的歡迎，但他現在已經成為整個民族的罪人。下一步怎麼辦，斯里蘭卡開始了決定性的一周。

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斯里蘭卡剛剛度過了一個歷史性的周末，被抗議者趕下台的總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩離任。總統被指控導致國家經濟破產。這些事件發生後，示威者的心理狀態如何？

據本台在當地通訊員Côme Bastin稱，對許多示威者來說，剛剛過去的周末是三個月來鬥爭的高潮。集會開始時是為了抗議肆虐國家的各種短缺和通貨膨脹，但很快就聚焦了一個口號：總統滾走 Gota Out! 總統拉賈帕克薩在7月9日星期六逃離並宣布辭職。本周一上午，也已經辭職的總理確認總統辭職。

然而，只要在7月13日星期三，辭職還沒有得到合法確認，示威者就仍然有擔心，因為他們對斯里蘭卡領導人現在有非常多的懷疑。在多次傳言之後，軍隊剛剛發表聲明，保證不會鎮壓科倫坡抗議者聚集的示威點。

因此，未來一周的情況對斯里蘭卡將是決定性的。人民與他們的政治階層達成和解，這不是一項容易的事情。本周日，各政黨之間的會議磋商不斷。最好的方案是總理辭職後，把權力留給議會主席，讓他在一個月內組建一個民族團結的政府。

但問題是，拉賈帕克薩的政黨人民黨在議會中仍佔多數。因此，反對派不願意看見這個總統聯盟。示威者警告，斯里蘭卡必須是洗面革心的變革，必須有更深刻的體制改革，而不要換湯不換藥。

梅蘭妮-古納蒂拉克（Melanie Gunathilake）是一名抗議者，她已經在拉賈帕克薩總統官邸前的加勒中央廣場上抗議了一個半月。她接受RFI國際編輯部記者Jelena Tomic採訪，談及了她對政治進程的不信任。

"拉賈帕克薩總統宣布他將於7月13日辭職，維克拉馬辛格總理宣布他將下台以允許組建民族團結政府。但這並不是抗議者的要求。我們要求成立一個臨時政府。事實上，我們認為戈塔巴亞-拉賈帕克薩不會信守諾言，因為他不是一個可以信賴的人，他不會信守承諾。我們認為這是一個爭取時間的伎倆，試圖勸阻民眾放棄的一個潛規則。但我們不會讓他們得逞。我們將繼續抗爭下去，直到拉賈帕克薩和維克拉馬辛格下台並提交辭職信。在這之前，我們不相信任何人。示威者將繼續佔用他們的豪宅。如果他們不遵守承諾，人民會去議會迫使他們遵守承諾。"

據梅蘭妮-古納蒂拉克說：“示威者在總統官邸內舉行了一次新聞發布會，抗議者在會上宣讀了他們的行動計畫和下一步的鬥爭。該行動計畫有六點。首先，我們要求拉賈帕克薩總統、拉尼爾-維克拉馬辛格總理和整個政治階層下台。然後，我們要求建立一個過渡政府，在這個經濟危機時期為最脆弱的家庭提供保護。我們還要求已經獲得小額貸款的人可以重新商議還款計畫。我們要求在這一年裡立法創新，如保證生命權，使這一基本權利得到承認。最後，示威者非常強烈地要求廢除總統的行政權力。”