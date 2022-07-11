日本參議院選舉自民黨大勝 改憲呼之欲出

日本/參議院選舉

2022年7月10日，日本自民黨在參議院選舉中獲勝，獲得125個改選議席中的63席。

日本第26屆參院選舉10日投計票，自民黨單獨確保了改選席位過半數的63議席，超過改選前的55個議席，獲大勝，自民黨和公明黨兩執政黨議席數達到76個，加上非改選議席70議席，達146議席，大大超過了參議院的半數席位，被視為贊成修改憲法的“修憲勢力”—自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨一共有177議席，超過在國會提出修憲法案所要求的2/3議席，日本修改和平憲法呼之欲出。

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這次參議院選舉，共有545名候補爭奪125個改選議席。自民黨和公明黨非改選席位共有70議席，如果獲得55議席就可以在284總議席中超過半數；另一方面，在野黨立憲民主黨等這次的目標是在125個議席中贏得多數，即63個或更多席位。

而從選舉結果看， 自民黨獲得63席、立憲民主黨17席、公明黨13席、日本維新會獲得12席、共產黨獲得4席、國民民主黨獲得5席、令和新選組獲得3席、社民黨獲得1席、NHK黨獲得1席、各派系參政黨獲得1席、無黨派獲得5席，幾個較大的在野黨除日本維新會外議席都有所減少。

11日，有關執政黨在參議院選舉中大獲全勝，岸田首相(自民黨總裁)在自民黨總部舉行的記者會上，表達了將採取措施應對物價上漲和加強防禦能力的決心。 岸田指出：“我們處於戰後最困難的局勢，我們需要在對應危機的態勢下進行政權運營。”

他還談到前首相安倍晉三被槍殺的事件，並表示：“我們將繼承前首相的思想，解決綁架、修憲等難題。”

對於原定於8月下旬進行的內閣改組和黨內人事，他只表示“目前還沒有具體決定”。

參議院選舉勝利後，岸田首相將急於應對俄羅斯入侵烏克蘭、能源上漲和世界性的糧食危機、高物價、新冠狀病毒與保持經濟活力之兩立、加強防禦能力帶來的與周邊國家的外交對立等多重問題。