歐委會敦促釋放土商人和慈善家卡瓦拉

司法判決

歐洲委員會官員周一敦促土耳其立即釋放土耳其藝術慈善家奧斯曼·卡瓦拉。卡瓦拉自2017年10月在伊斯坦布爾被監禁以來，土耳其慈善家奧斯曼·卡瓦拉（Osman Kavala）於2022年4月25日被判處終身監禁。歐洲委員會官員表示：土耳其土違反了《歐洲人權公約》，敦促其釋放卡瓦拉先生。

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土耳其藝術文化的重要贊助者、社會行動者和商人奧斯曼·卡瓦拉 (Osman Kavala) 於4月25日以“企圖推翻政府”的罪名被判處終身監禁，不得假釋。該裁決由伊斯坦布爾第13 重刑法院在總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）政府的主持下作出。

卡瓦拉自2017年起被監禁，罪名是涉嫌在2016年“陰謀推翻政權”。他一直被關押在戒備森嚴的Silvri監獄，沒有被定罪，大部分時間被單獨監禁。他的待遇引發了全球關注，歐洲人權法院認為針對他的證據不足，稱逮捕他是為了“讓他沉默並勸阻其他人權捍衛者”。在他被關押期間，呼籲釋放他的包括十個西方國家的大使以及國際現代藝術博物館和收藏委員會，還有伊斯坦布爾的主要文化人士，他們發起一場“釋放奧斯曼·卡瓦拉” 運動（Free Osman Kavala）。

出生於巴黎的卡瓦拉是伊斯坦布爾非營利藝術中心Anadolu Kültür的創始人，也是作為批判性聲音平台的獨立藝術空間Depo Istanbul的創建者。

他長期以來都是土耳其文化領域的核心人物。法庭最初指控他資助和煽動2013年震撼全土耳其的抗議活動，特別是蓋奇公園（Gezi Park）的反政府抗爭示威活動。在服刑兩年半後，奧斯曼曾於2020年2月被無罪釋放，但第二天再次被捕，一個月後根據土耳其刑法第328條被控犯有“間諜罪”。

自2016年政變失敗以來，該條款一直被用作指控眾多知名記者和學者的借口。因參與蓋奇公園抗議活動而被定罪並各被判處18年監禁的還有7名社會行動者和藝術家，包括Anadolu Kültür的董事會成員Hakan Altınay和副主席Yiğit Ali Ekmekçi、電影導演Mine Özerden和紀錄片導演Çiğdem Mater Utku等。

- “被監視中” -

成為權力的反對者後，他譴責了對他本人的“司法暗殺”以及土耳其總統埃爾多安對他的審判的影響。

歐盟執委會的外交及安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)在一份新聞稿中表示：歐洲聯盟“敦促土耳其根據歐洲委員會的建議採取行動（...）並執行歐洲人權法院的判決（...），特別是要求立即釋放卡瓦拉先生”。

愛爾蘭外交部長兼部長委員會輪值主席西蒙·科文尼在聯合新聞稿中確認：“此事將繼續在部長委員會的監督下，直至取消判決”。在法新社詢問時，歐洲委員會發言人表示，目前“沒有討論將制裁土耳其的可能性”。