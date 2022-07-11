金熊獎得主、伊朗電影製片人帕納希（Jafar Panahi）被捕

伊朗又一金熊獎得主被抓

伊朗電影製片人賈法爾·帕納希（Jafar Panahi）因保守派伊朗鎮壓持不同政見者而被捕。確切地說，他是在關心同行為何被捕的情況下被拘押的。為什麼抓他不得而知。

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7月8日伊朗電影製片人穆罕默德·拉索羅夫和穆斯塔法·艾哈邁德被拘留後被捕。為了營救他們，賈法爾·帕納希（Jafar Panahi）7月11日前往檢察官辦公室，不及所料地被拘捕。帕納希在他的職業生涯中一再面臨法律問題，目前被禁止離開伊朗或在國外拍攝電影。

2015年，賈法爾·帕納希（Jafar Panahi）以一部《出租車》獲得金熊獎。《出租車》的拍攝手法十分特別，片中賈法·帕納西自己開了一輛黃色的出租車在伊朗街頭和一個又一個乘客聊天，把讓人看來隨意拍攝的伊朗小市民百態搬上了銀幕。出租車裡的小攝像機捕捉下了車內車外發生的一切，幽默風趣的對話把伊朗的社會問題毫無保留地表達出來。

金熊獎得主，曾執導《無邪》等影片的伊朗導演穆罕默德·拉索羅夫於7月8日在伊朗德黑蘭與他的製片人一同被捕，理由是他們在社交媒體公開批評政府。 因在社交媒體公開批評政府，金熊獎獲獎導演與製片人一同被捕

《無邪》的另外2位製片人卡維·法南、法紮德·帕克發表聲明：這是一次莫須有的，有組織的野蠻襲擊，我們將繼續強烈譴責伊朗當局對基本人權和公民自由的漠視，以及對堅定和獨立的伊朗電影製作人施加持續壓制，我們要求我們的創作夥伴立即得到無條件釋放，我們希望得到全世界藝術家的支持。