伊朗對女性服飾加強禁制 抗議者呼籲今天拒戴頭巾

伊朗/頭巾

伊朗婦女解放維權運動以及社會活動家呼籲伊朗婦女今天表達抗議，拒絕披戴頭巾並勇敢上街。伊朗當局近期推出新法，嚴格要求婦女必須披戴頭巾，必須遮裹身體頸部與肩部。新法還要求行政單位與企業禁止女性擔任秘書與助理。一些激進的地方，要求市政當局下令不準沒有披戴頭巾的女性乘車。

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據本台報道稱，伊朗女性維權呼籲抗議新的着裝規範，鼓勵女性今天出門不戴頭巾。

一項敦促伊朗婦女在7月12日星期二不戴頭巾上街的呼籲，在網絡傳播。在公民的自由更加受到壓制的情況下，伊朗幾位活動家在社交網絡上發起了這場運動。

自7月5日以來，由總統易卜拉欣-拉伊西推出的 "關於國家頭巾和貞潔 "的法律對婦女施加了新的服裝限制。對婦女的強制性服飾要求，除了頭巾覆蓋頭髮，還必須覆蓋頸部和肩部。

伊朗擁有1400多家分支機構的伊朗銀行Mellat還發布了一項指令，禁止女性員工穿高跟鞋和長襪上班。該規定還禁止男性經理讓女性擔任行政助理。

在7月5日同一天，馬什哈德市的檢察官辦公室發出一封信，要求市長阻止不戴頭巾以及戴有 "不符合標準頭巾 "的婦女乘用地鐵。

為了抗議當局對婦女越來越大的禁制，一些社會活動家網上發起了一項運動號召，呼籲婦女在7月12日不戴頭巾走上伊朗各個城市的街頭。