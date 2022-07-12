台灣副總統賴清德出席安倍葬禮 北京譴責

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中國周二指責台灣在派副總統賴清德參加日本前首相安倍晉三的葬禮是 "政治操縱"。法新社說，賴清德是幾十年來訪問日本的最高級別的台灣領導人。

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據法新社今天報道稱，北京譴責一名台灣官員出席安倍晉三的葬禮。中國領導人認為，台灣是中國領土不可分割的一部分，自1949年中國內戰結束以來一直在等待統一。而與中華人民共和國（北京）有外交關係的國家一般不與中華民國（台灣）進行官方交流。

周二，在被問及台灣副總統賴清德出席安倍晉三的葬禮時，中國外交發言人汪文斌譴責了這次訪問。汪文斌在例行的中國外交部新聞發布會上對提問者說，"首先，讓我糾正你一個觀點。台灣是中國的一部分，沒有所謂的副總統。"

汪文斌譴責說，"在日本前首相安倍晉三突然去世後，台灣當局藉機進行政治操縱（......）這種政治陰謀不會得逞。" 據汪文斌說，北京也已向東京提出嚴正抗議。

台灣對這次訪問一直保持謹慎態度。但台灣媒體稱，賴清德是應台灣總統蔡英文的要求前往日本的，蔡英文是北京的眼中釘。

日本是台灣的前殖民國（1895-1945），沒有正式承認台灣政府。但近年來，由於東京多次批評北京，東京與台灣的關係已經升溫。

法新社說，日本官員試圖淡化賴清德的訪問。外交部長林義正星期二說，這位台灣官員是 "以私人身份 "參加安倍的葬禮。日本外相說：“日本與台灣以工作、非政府關係的形式保持關係的基本政策沒有改變。”

台灣有媒體稱安倍晉三是 "對台灣最友好的日本首相"，因為他近年來在台灣面對中國的軍事和經濟壓力時給予台灣支持。

法新社說，然而，這位被暗殺的前日本領導人在中國並不受歡迎，這主要是因為他多次參拜東京的靖國神社，在鄰國看來，這個紀念館是對日本軍國主義歷史的美化。