基里巴斯“退群” 中國遭指背後拉攏

基里巴斯/太平洋/中國

密克羅尼西亞地區的基里巴斯總統日前宣布，該國將離開太平洋島嶼論壇（PIF）。這個消息來得不是時候，因為該區域組織的領導人本周在斐濟舉行關鍵會議，會期至7月14日。一些成員希望基里巴斯改變想法，他們懷疑基里巴斯被中國的魅力攻勢拿下。

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據本台報道稱，基里巴斯9日宣布退出太平洋論壇後，中國被指責。

基里巴斯離開該太平洋政治和經濟論壇組織引起了不安。太平洋島國目前召開會議，討論區域重要議題，包括對這一地區海平面上升的世界擔憂。

基里巴斯總統在7月9日給論壇組織秘書長的一封信中，稱退出 "立即生效 "。信件為基里巴斯的 "主權決定 "辯護，即不任命他所在地區--密克羅尼西亞的人領導論壇。其他幾個密克羅尼西亞成員也威脅要退出，但在最近達成協議後退縮了。

2月，已經有帕勞退群，帕勞稱對該國贊成的候選人競選失敗表示失望。據法新社說，最近的選舉是關於總秘書處的輪換。這個問題將在本周的領導人會議上討論。

太平洋島嶼論壇成立於1971年，在該組織的官方網站上有18個成員。除基里巴斯和帕勞外，它們是澳大利亞、庫克群島、密克羅尼西亞聯邦、斐濟、法屬波利尼西亞、瑙魯、新喀里多尼亞、新西蘭、紐埃、巴布亞新幾內亞、馬紹爾群島、薩摩亞、所羅門群島、湯加、圖瓦盧和瓦努阿圖。

據新喀里多尼亞第一報報道，基里巴斯國家元首在信中提到了他有被拋棄的感覺。

其實基里巴斯群島受到人們普遍關注。這些島嶼地勢較低，因此容易受到海平面上升的影響。5月，中國外交部長王毅作為區域訪問的一部分前往基里巴斯，並與幾個國家簽署了10項協議，涉及氣候或經濟等不同主題，但沒有提及安全問題。

但另一方面，北京確實在去年4月與索羅門群島簽署了一項關於安全問題的協議。這足以讓在太平洋地區擁有重大戰略利益的美國感到不安。這些利益恰恰與中國有關，中國正在尋求增加在這個區域的影響力，以打破美國等國的影響。

基里巴斯有一個非常大的、資源豐富的專屬經濟區，距離夏威夷不到3000公里。更糟糕的是，該群島還有一條近兩公里長的飛機跑道，受到海平面上升的威脅。中國提議幫助基里巴斯基礎設施建設。

報道稱，澳大利亞和新西蘭正在採取行動，不希望看到基里巴斯放棄太平洋論壇帶來風險.澳大利亞外交部長說，她正與斐濟一起努力工作，以確保基里巴斯不會真的“退群”。據路透社說，澳大利亞承諾提供200萬澳元，以幫助保證基里巴斯在嚴重乾旱情況下的飲用水需求。而新西蘭總理傑辛達-阿德恩也說，基里巴斯的決定在她眼中是 "令人失望的"。

在這次論壇的議程上，沒有特定的順序：社會經濟和氣候挑戰，新冠病毒防疫，或區域變化，包括地緣政治議題。漁業保護也在議程上。