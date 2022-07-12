安倍晉三與父親同在67歲遇死劫 81歲麻生太郎哀嘆“竟是我替你致悼詞”

日本/安倍晉三

日本前首相安倍晉三8日為參議院大選輔選時不幸遭槍殺身亡，享壽67歲。他的父親、前外相安倍晉太郎於1991年因癌症過世，同樣為67歲，父子兩人都在67歲這一年遇上死劫。日本今天為安倍晉三舉辦喪禮。自民黨副總裁麻生太郎致悼詞時表示：“竟然不是你來替我致悼詞，真令人難受。”

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據中央社今天引述消息報道稱，安倍晉三遭槍殺竟與父親同在67歲遇死劫。

安倍晉三出生顯赫的政治世家，外公是前首相岸信介、叔公是前首相佐藤榮作，因此有“一門三首相”的美稱。父親安倍晉太郎則是擔任過內閣官房長官、外務大臣，以及自民黨幹事長，同樣活躍於政壇。

著有“安倍晉三 沉默的面具”一書的政治記者野上忠興，揭露了安倍在少年時期較不為人知的小故事。安倍晉太郎的父母在他出生80天後離婚，他從小缺乏母愛溫暖。22歲時，父親安倍寬死於骨癌。而且安倍寬同樣是嚴肅的政治家，讓安倍晉太郎不太懂得“家庭的味道”，也不善對兒子表達關愛。

在安倍家擔任保母，負責養育安倍晉三的久保梅（音譯）接受野上忠興訪問時說，“幾乎沒有看過爸爸（晉太郎）抱過小晉（安倍晉三的小名）”。安倍晉三自己也說過，“對家人的情感表達相當笨拙”。由於父親工作繁忙，安倍晉三的童年基本上是跟隨母親洋子，在外公岸信介的身邊度過。

安倍晉三接受野上忠興訪問時曾說：“和普通家庭一家和樂不同，我父親時常不在家。如果他在家，氣氛就會很拘束。”當時安倍晉太郎擔任岳父岸信介的秘書官，母親洋子則為了丈夫的選舉待在山口縣下關市，留下年幼的安倍兄弟在東京。安倍說，“當我在朋友家，看到一家人在一起的場景時，就會心想‘真好啊’”，表達了對“普通家庭”的嚮往。

安倍晉太郎在1989年被診斷罹患胰臟癌，儘管如此，他仍致力於與蘇聯外交。安倍晉三當時擔任父親的秘書官，跟隨頻頻出訪。安倍晉三曾說，醫師對他表示，父親大概還只剩下2年壽命，父親似乎也有自覺，儘管如此，他仍然繼續燃燒生命，解決日本在戰後面臨的問題。

曾對安倍父子進行採訪的新聞攝影師山本皓一在“日本人不能去的日本領土”一書中說，安倍晉太郎曾經對兒子說：“要抱着死亡的覺悟去從政。”儘管安倍晉太郎持續在政壇活動，希望往更高位置前進，但仍不敵病魔，於1991年5月去世，享壽67歲。

安倍晉太郎生前最後一次出席公開活動，是在他死前1個月，當時蘇聯領導人戈巴契夫歷史性訪問日本，他出席歡迎午宴。

安倍晉三8日為參議院大選輔選時不幸遭槍殺身亡，享壽67歲，與他的父親一樣。儘管他的情況與已預知死期的父親不同，但安倍晉三即使卸任後仍繼續積極政治活動，或許他和晚年的父親對從政抱有相同的覺悟吧。

據中央社說，安倍晉三的喪禮今天下午在東京增上寺舉行。安倍晉三夫人安倍昭惠以喪主身分主持。場內播放安倍晉三彈鋼琴、安倍昭惠唱歌，還有兩人打檯球，以及年輕時到各地遊覽的影像。

日本政界包括首相岸田文雄、自民黨幹事長（祕書長）茂木敏充，以及安倍派系幹部參加。81歲的自民黨副總裁麻生太郎致悼詞。據麻生表示，“我和安倍一起開玩笑、打高爾夫，還一起喝酒，有很多愉快的回憶”，但哀嘆“竟然不是你來替我致悼詞，真令人難受”。