斯里蘭卡/政治危機

總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已成為斯里蘭卡的罪人，被認為應對該國自獨立以來經歷的最嚴重的經濟危機負責。

據斯里蘭卡官方消息稱，面對民眾的抗議浪潮，已經承諾辭職的斯里蘭卡總統在科倫坡機場遭到移民官員羞辱性地拒絕出境後，周二考慮乘船離開。和法廣同屬法國世界媒體集團的法國電視24台記者阿爾班-阿爾瓦雷斯在新德里發回了報道。

廣告 繼續瀏覽後續

斯里蘭卡：拉賈帕克薩總統流亡主因是恐懼抗議者 2022年7月12日星期二，在斯里蘭卡首都科倫坡，總統辦公室被衝擊三天後，人們在一張印有總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩和他弟弟巴西爾肖像的海報走過，抗議示威還在進行。抗議者一直佔領着總統海邊辦公室以及總統府和總理官邸。(AP Photo/Eranga Jayawardena) AP - Eranga Jayawardena

阿爾班·阿爾瓦雷斯表示，辭職總統拉賈帕克薩想流亡國外，主要是擔心幾天來示威民眾的抗議，他在機場被移民官員擋在貴賓休息室門外，而他想避免出現在公共場合的候機大廳里，因為他害怕面對機場內外斯里蘭卡民眾的反應。

此前他先是一艘軍艦上，之後是在一個軍事基地里，躲了幾天，因此拉賈帕克薩試圖逃往阿拉伯聯合酋長國，正在考慮通過其他機場或是詩雲海軍的船隻離開該國，可還需要鄰國中的一個肯接納他進入自己的領土。

目前來說，拉賈帕克薩直到明天（13日）仍然還是總統，他選擇在明天正式辭職，如果他遵守承諾，那麼將由總理維克勒馬辛哈暫時代理總統之職，可總理也遭到質疑，他的私人住宅7月9日被燒，總理還宣布說已經準備好在建立臨時民族聯合政府之後辭職。不過，不同的政黨需要商定一個議員人選，這個人可以當選為議會議長暫代總統之職，直到2024年下一屆總統大選。目前來說，只有一個人對這一職位表示感興趣，是反對派領袖普雷馬達薩，也出身於政治世家，不確定的是這能否滿足了2200萬斯里蘭卡人要求改變國家首腦，讓國家走出危機的訴求。