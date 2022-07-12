現身在機場 斯里蘭卡瘋傳總統要流亡外國

斯里蘭卡/政治危機

斯里蘭卡一位高級國防官員透露，在周六逃離被抗議者圍困的總統府後，總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩被接在一個海軍兵營中避難，然後被帶到卡圖納亞克空軍基地，因該基地與斯里蘭卡主要機場班達拉奈克機場位於同一區域，外界瘋傳該總統準備逃往國外。斯里蘭卡總統辦公室周一沒有對國家元首的狀況發表評論，但一些當地媒體報道說他正準備前往迪拜。

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據本台報道稱，斯里蘭卡總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)在機場附近出現，助長了他要流亡的傳言。斯里蘭卡總統已成為該國的罪人，他被視為應對該國獨立以來最嚴重的經濟危機負責。

斯里蘭卡官員們說，拉賈帕克薩周一被轉移到該國國際機場附近的一個空軍基地，這加劇了人們對他已逃往國外的猜測。然而，據機場官員說，四架飛往中東的商業航班在沒有他的情況下起飛了。他們解釋說，移民局官員拒絕到貴賓套房給他的護照蓋章，而拉賈帕克薩則拒絕通過公共區域，因為情況對總統來說很是羞辱。而且據一位軍方人士說，總統仍然是武裝部隊的總司令，仍然能夠乘坐空軍飛機。

社交網絡上廣泛流傳的圖片顯示，一些人帶着沉重的行李箱登上了一艘軍艦，但並不能確定這就是這位在逃的國家元首及其隨扈。

斯里蘭卡議會議長在一次採訪中告訴英國廣播公司，拉賈帕克薩已經出國，但會在星期三回來，按照7月13日的承諾提出辭職。不過，議會議長稍後收回他的講話。如果一切按計畫進行，總理希望能組建一個民族團結政府。7月20日，議會將選舉一名新總統。示威者已經警告說，他們不會放棄他們的鬥爭，直到目前的整個政治人物都下台。

據抗議人士說，他們有一個明確的政治要求，即在總統辭職和組織新的選舉之間，必須建立一個公共救亡政府。