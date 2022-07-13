南海仲裁6周年 菲律賓立場強硬 美國適時強調美菲協防

菲律賓/中國/南海仲裁

菲律賓與中國南海爭議裁決出爐屆滿6周年。菲律賓外交部長馬納羅發表聲明指出，南海仲裁已對這項爭議下了結論且無可辯駁；“這是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖”。菲律賓外交部長還發表聲明指出，南海仲裁結果指出中國對“九段線”內海域資源的歷史權利主張沒有法律依據，不具法律效力。

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據中央社署名陳妍君報道稱，海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，指中國“藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利”。

菲中南海爭議裁決出爐屆滿6周年之際，菲律賓外交部長馬納羅12日發表聲明指出，南海仲裁已對這項爭議下了結論且無可辯駁；“這是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖”。聲明中說，南海仲裁結果指出中國對“九段線”內海域資源的歷史權利主張沒有法律依據，不具法律效力。裁決也維護了菲律賓在專屬經濟區的主權權利和管轄權。

聲明表示，仲裁結果不可被否認或反駁，已下了結論且無可辯駁。“這是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖。甚至（企圖）將它從法律、歷史和我們的集體記憶中抹去。同時，我們歡迎越來越多國家支持這項裁決。”

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當日也發表聲明。聲明重申，菲律賓在南海的軍隊、飛機或公共船隻若遭受武裝攻擊，美國將啟動美菲共同防禦條約（MDT）中的承諾，呼籲北京“遵守國際法義務，停止挑釁行為”。

馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

據中央社，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）為維護與北京關係，選擇擱置南海仲裁。面對反對陣營批評他未堅定維護主權，杜特爾特去年5月說：“在現實生活中，那張紙（南海仲裁）在國家間什麼都不是。那隻是一張紙，我會把它扔到廢紙簍。”不過，菲國新總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）當選後表示：“有一項非常重要的裁決對我們有利，將利用它繼續維護我們的領土權利。這不是聲索，這已經是我們的領土權利，就是（南海）仲裁裁決對我們的幫助。”