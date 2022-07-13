斯里蘭卡總統逃亡 傳急入馬爾代夫 斯國緊急狀態

斯里蘭卡/政治危機

斯里蘭卡總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）被一場強大的民眾運動所譴責驅趕，他於7月13日星期三早些時候乘坐一架軍用飛機離開斯里蘭卡，逃亡進馬爾代夫。在總統逃跑後的幾個小時，斯里蘭卡宣布進入緊急狀態。

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據本台報道，斯里蘭卡總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩在其妻子和一名保鏢的陪同下，於周三上午在馬爾代夫登陸，他在當地警察的護送下被帶到了一個尚不清楚的目的地。這位73歲的斯里蘭卡領導人承諾為實現 "權力的和平過渡 "而辭職，他早些時候乘坐一架安東諾夫-32空軍飛機離開斯里蘭卡。據機場方面稱，這架飛機在機場停機坪上被扣留了一個多小時，等待馬爾代夫方面給予降落的許可。

周六，一艘海軍艦艇被調來將該總統從被抗議者圍困的總統府轉移到該國東北部的亭可馬里港。匆忙間總統留下了一個裝滿文件和1785萬盧比（49,000歐元）現金的手提箱，現在已經被封存。隨後，他於周一乘坐直升機飛往科倫坡國際機場。但在周二，移民官員拒絕進入貴賓室在總統的護照上蓋章，被驅趕到總統則拒絕去海關那裡接受護照出境蓋戳，他希望避開公眾對他的未知反應。

斯里蘭卡總統和他的妻子在錯過了可能將他們帶到阿拉伯聯合酋長國的四次航班後，周一晚上在國際機場附近的一個軍事基地度時過夜。他的弟弟巴西爾在4月份辭去了財政部長的職務，在與移民局發生類似衝突後，也錯過了前往迪拜的航班。

誰來接替該總統呢，據稱已經有繼任者，但引發爭議。如果斯里蘭卡該總統如約辭職，總理拉尼爾-維克拉馬辛格將自動被任命為代理總統，直到議會選出一名代理元首，任期至2024年11月本屆任期結束。然而，這也受到了抗議者的反對。由於國家正在經歷前所未有的經濟危機，三個多月來，抗議者一直在總統秘書處外紮營，要求總統辭職，同時也要求斯里蘭卡現有的領導人統統引咎走人。

總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩被指控經濟管理不善，導致該國因缺乏外彙而無法為2200萬人口的最基本進口提供資金。科倫坡在4月份拖欠了510億美元的外債，並正在與國際貨幣基金組織進行談判，以獲得可能的救助。斯里蘭卡幾乎耗盡了其汽油儲備。政府已下令關閉非必要的辦公室和學校，以減少消耗並節省燃料。

為了迎接過渡，主要的反對黨SJB正準備掌權，並開始與抗議者進行會談。它擁有議會四分之一的議員，是僅次於總統拉賈帕克薩陣營的第二大政治勢力。該反對黨受到抗議者的好評，因為它一直拒絕與總統合作。

據本台在科倫坡的特派記者塞巴斯蒂安-法西斯（Sébastien Farcis）報道說，如果總理在未來幾天內辭職，正如在總統可能辭職後所設想的那樣，SJB應該組建一個新政府。據該黨領導人稱，“我們的目標是組建一個民族團結政府，將大多數政黨聚集在一起，以使國家擺脫危機。” 該黨的議員蒂薩-阿塔納亞克解釋說，“一年後，我們將要求進行新的選舉。”

這位議員保證他的政黨將追究前領導人的責任：“我們已經開始研究我們可以對拉賈帕克家族採取的法律行動。我們將為此請求國際援助，與此同時，我們正在盡一切努力確保他們不能逃離斯里蘭卡。”