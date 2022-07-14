斯里蘭卡總統或曾是美國人但遭美國拒絕入境現逃至新加坡 新加坡摘責稱只是私人訪問

斯里蘭卡/政治危機

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩今天從馬爾代夫抵達新加坡後，新加坡澄清，斯里蘭卡總統周四隻被允許進入新加坡進行私人訪問，而不是尋求庇護。拉賈帕克薩曾是美國人但2019年競選總統前放棄了美國籍，美國此次對他拒發籤證。拉賈帕克薩在抵離馬爾代夫機場時均遭到抗議。沒有消息報告拉賈帕克薩下一站逃亡地是哪裡，或還是阿聯酋。沒有任何消息提及中國是否願意收留拉賈帕克薩。拉賈帕克薩據稱今天將宣布辭職。斯里蘭卡國內局勢稍有平靜，抗議者撤出總理辦公室。總理被指代總統，但也被趕出了斯里蘭卡。

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據法新社今天報道說，斯里蘭卡遭逐總統拉賈帕克薩從馬爾代夫抵達新加坡後，新加坡報告只接待斯里蘭卡總統作私人訪問，而不是尋求庇護。新加坡外交部在一份聲明中說：已確認拉賈帕克薩已被允許進入新加坡進行私人訪問。“他沒有申請過庇護，新加坡也沒有向他提供過庇護。” 新加坡官方強調，“新加坡通常不批准庇護申請。”

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩、他的妻子伊奧馬和兩名保鏢於周三離開斯里蘭卡，在馬爾代夫停留一天後於19:17（格林尼治標準時間11:17）降落在新加坡。據接近斯里蘭卡安全的消息人士稱，斯里蘭卡總統可能最終會到達阿拉伯聯合酋長國。

拉賈帕克薩曾承諾在周三下台，但他的辭呈仍未正式確定。

上周六，在抗議者衝進他的總統府，指責他在國家經歷歷史上最嚴重的經濟危機時管理不善後，拉賈帕克薩逃離了總統府。

斯里蘭卡抗議者昨天繼續示威，矛頭指向下台總理。示威者今天周四宣布從最近幾天佔領的政府大樓撤離，同時發誓要繼續對尚未正式辭職的總統拉賈帕克薩和總理施加壓力。

據抗議者的一位女發言人說：“我們正在和平地撤出總統府、總統秘書處和總理辦公室，並立即生效，但我們將繼續我們的鬥爭。”

在宣布撤退的幾個小時前，警方擊退了試圖進入議會的抗議者。

法新社說，抗議人群在周六對總統拉賈帕克薩的宮殿佔領後，於周三入侵了總理拉尼爾-維克拉馬辛格的辦公室，迫使總理逃往國外。

近85人在衝突中受傷，一名男子因催淚瓦斯窒息而死。

被逃亡的總統拉賈帕克薩任命為代理總統的維克拉馬辛格呼籲示威者從公共設施撤離，他並命令警察採取 "一切必要的措施來恢復秩序"。

一位支持該運動的佛教要人Omalpe Sobitha周四呼籲歸還總統府，稱這是一座有200多年歷史建築，應保護貴重文物。佛教領袖說，"這座建築是國家財富，必須得到保護。"僧侶Omalpe Sobitha還呼籲，“必須進行適當的登記，這些財產必須歸還給國家。”

自拉賈帕克薩周六齣逃後，他的總統官邸向公眾開放，已有數十萬人參觀了該豪華宮殿。

沒有消息報告斯里蘭卡抗議者進入總統宮殿或總理府發生搶劫。

但在周三的電視講話中，總理維克拉馬辛格說佔據他辦公室的抗議者 "想阻止我履行代理總統的職責"。維克拉馬辛格說，"我們不能允許法西斯分子掌權。我們必須結束這種法西斯主義對民主的威脅。"

但這位總理一樣被抗議者譴責，也被要求下台。

宵禁於周四凌晨解除，只在科倫坡的中午又被恢復。

遭逐總統拉賈帕克薩曾承諾在周三辭職，但沒有作出宣布。他在馬爾代夫停留一天後，又與妻子伊奧馬和兩名保鏢於周四乘坐沙特航空公司的商業航班前往新加坡。他們在起飛前幾分鐘才被護送上飛機。據當地媒體報道，拉賈帕克薩最初要求乘坐私人飛機，拒絕與其他乘客一起乘坐商業航班，因為他在星期三抵達馬爾代夫時受到了敵意與抗議。

法新社說，拉賈帕克薩在離開維拉納機場時也遭到了噓聲和侮辱，抗議者在首都馬累也舉行了示威，呼籲馬爾代夫政府不要讓拉賈帕克薩安全過境。爾代夫媒體報道說，拉賈帕克薩在豪華的Waldorf Astoria Ithaafushi酒店過夜，並將這種奢華與斯里蘭卡歷史上最嚴重的經濟危機作對比批評。

據斯里蘭卡安全官員說，拉賈帕克薩的辭職可能在周四宣布，現在他已經離開馬爾代夫。官員稱，"辭職信已經準備好了。"有消息人士告訴法新社，“只要他開綠燈，議會議長就會發表他的辭職信。”

法新社引據外交人士稱，美國拒絕了他的簽證申請，因為他在競選總統前於2019年放棄了美國公民身份。