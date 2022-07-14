斯里蘭卡總統飛抵新加坡 郵件辭職

總統逃亡

斯里蘭卡國會議長的發言人指出，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）14日抵達新加坡後不久，已經透過電子郵件遞交辭呈。

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美聯社報導，斯里蘭卡國會議長發言人雅帕（Indunil Yapa）表示，國會議長將於15日正式宣布消息。

斯里蘭卡面臨嚴重經濟危機、民眾示威抗議之際，拉賈帕克薩日前逃出斯里蘭卡，14日傳出他從馬爾地夫搭乘沙特阿拉伯航空班機，大約晚間7點左右抵達新加坡樟宜（Changi ）機場。

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩7月14日已獲准入境新加坡。早報報道，新加坡外交部星期四晚上答覆媒體詢問時，證實拉賈帕克薩獲准入境新加坡進行私人訪問。他並未尋求庇護，也沒有獲得任何這方面的許可。

外交部說，新加坡一般不會批准尋求庇護的要求。

新加坡警方也發聲明說，拉賈帕克薩此行是持社交探訪證入境。警方促請全體公眾，包括本地公民、居民、工作證件持有者和社交訪客遵守該國法律，並會針對任何參加非法公共集會的人採取行動。

據彭博社報道，拉賈帕克薩此行相信是乘搭沙特航空SV 788班機。航班追蹤網站顯示，這趟班機星期四上午11點38分從馬爾代夫馬里國際機場起飛，傍晚7點17分抵達樟宜機場。