斯里蘭卡風雨飄搖下中國一帶一路如何？印度前將軍不看好

斯里蘭卡/一帶一路

斯里蘭卡局勢劇烈動蕩。中央社採訪熟悉斯里蘭卡情勢的印度分析人士認為，中國對斯里蘭卡乃至於整個南亞地區的影響力，將會隨着斯里蘭卡的經濟破產而迅速消退。印度智庫“中國分析及策略中心”（CCAS）主任拉納德（Jayadeva Ranade）表示，整個南亞區域都在觀察斯里蘭卡的局勢發展，並追溯造成現今困境的成因。專家預測，區內下一個經濟陷落的國家可能是巴基斯坦。

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據中央社署名林行健今天報道稱，印度分析人士認為，斯里蘭卡破產，中國影響力將消退。印度退休陸軍少將巴納吉（Dipankar Banerjee）受訪時表示，中國透過“一帶一路”計畫經營斯里蘭卡多年，希望藉以增加在印度洋及南亞地區的影響力。如今斯里蘭卡經濟崩潰、政局陷入動蕩，中國在當地影響力的可能消長引起關注。

巴納吉（Dipankar Banerjee）近日接受中央社訪問時說，2009年斯里蘭卡結束內戰，政局趨穩，原有機會發展為中等收入國家，然而執政者的惡劣治理，加上中國的不當經援和政治干預，使它淪落到今天的處境。

中央社說，巴納吉於1990年代後期退伍，之後創立自己的智庫，並以學者身分旅居斯里蘭卡4年，研究當地情勢。他說，中國以“一帶一路”計畫為斯里蘭卡提供了巨額金錢，名義上用於發展基礎設施，實際上卻流入不必要且管理不當的工程，合約條件也對斯里蘭卡極其不利。

巴納吉相信，現階段，中國在斯里蘭卡的影響力將會迅速消退，因為斯里蘭卡人已經親身體會，中國提供的援助款並非基於斯里蘭卡的國家利益，且有一大部分流入私人口袋。他說：“斯里蘭卡人視中國為現今國家困境的主要推手，這樣的情緒需要一段時間才能被化解。”

有觀察人士認為，中國可能乘機提供更多援助，以進一步擴大對斯里蘭卡的影響力？巴納吉對此種說法抱持懷疑的態度。巴納吉說，中國在“一帶一路”之下為許多國家提供融資，一旦取消斯里蘭卡的債務，勢將引起連鎖反應，其他貸款國也會提出同樣的要求。此外，中國現今經濟狀況也不佳，難有餘力他顧。

被問及斯里蘭卡應如何逐步走出困境？巴納吉回應說，切斷與中國的關聯、專註內部治理、以健全的政策發展經濟。

據中央社說，另方面，印度智庫“中國分析及策略中心”（CCAS）主任拉納德（Jayadeva Ranade）表示，整個南亞區域都在觀察斯里蘭卡的局勢發展，並追溯造成現今困境的成因，其中包括中國對斯里蘭卡領導人的資助，誘使他們在簽訂不必要的基礎設施合約。拉納德預測，區內下一個經濟陷落的國家可能是巴基斯坦，中國與巴基斯坦辟有“中巴經濟走廊”，一旦巴基斯坦爆發經濟危機，“一帶一路”工程勢會停滯，連帶衝擊南亞國家對“一帶一路”的信心。