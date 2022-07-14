路透社：沙特從俄羅斯進口取暖油翻了一倍

進口取暖油

沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口國，擁有超過第二季度從俄羅斯燃油的進口翻了一番。用於為其發電廠供電，以便保留其用於出口的原油庫存和滿足與夏季相關的高需求。

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受西方制裁打擊的俄羅斯入侵烏克蘭，被莫斯科視為“特別軍事行動”，現在低價銷售其碳氫化合物給中國、印度和幾個非洲國家和中東。

美國試圖孤立俄羅斯並剝奪俄羅斯能源出口可觀的收入。

拜登將前往沙特阿拉伯希望說服利雅得增加原油產量，這會降低油價石油，加劇通脹壓力。

但是這個與俄羅斯保持聯繫的王國作為歐佩克與其他國家聯盟的一部分石油生產國，增加產能的餘地並不多。

路透社看到的數據顯示，從4月至6月，沙特沙特阿拉伯經由俄羅斯和愛沙尼亞之間的港口從俄羅斯進口的燃油為進口了 64萬7,000 噸（每天 48,000 桶），比去年同期多了32萬7000噸。

2021年沙特進口105萬噸俄羅斯燃油。路透社聯繫相關部門時，沙特和俄羅斯能源部拒絕就此事發表評論。

根據彭博彙編的Vortexa Ltd.數據，6月，沙特從埃及進口了320萬桶發電用燃料，為至少六年來的最高水平。而就埃及自己而言，它從俄羅斯進口的同種產品將飆升至180萬桶，為至少2016年以來的最高水平。

埃及進出口燃油量的突增意味着，或多或少有一些俄羅斯燃油流向了沙特。