安倍國葬由政府全額負擔 各方意見不一

日本/安倍晉三

2022年7月9日，在印度艾哈邁達巴德，人們手持蠟燭和海報，參加為日本前首相安倍晉三舉行的祈禱儀式。

日本政府決定為前首相安倍晉三舉行“國葬”。費用計畫全額由國家負擔，但日本並無明文規定國葬對象和實施要領的法令。近年來，前首相的葬禮慣例採用內閣和自民黨分擔費用的聯合葬禮形式，對動用國費也存在質疑聲。儘管安倍的首相在任天數創歷史新高，但似乎各方的意見並不一致。

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據共同社今天報道稱，安倍國葬由政府全額負擔議題，自民黨內有提議。參院選舉投計票翌日的11日中午，在自民黨總部召開的黨高層會議上，有數人提議“舉行國葬如何？”首相岸田文雄自此開始探討國葬的可能性。

政商界、外國要員等眾多人士出席了作為家族葬禮的11日靈前守夜和12日葬禮。首相官邸相關人士解釋稱：“預想下一次葬禮會有海外政要等出席。這是首相傾向於國葬的理由之一。”

13日，岸田與官房長官松野博一、自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充聚餐，在席間確認了舉行國葬的方向。之後自民黨高層致電告知安倍夫人昭惠，並獲得了同意。

據該報道，戰前的《國葬令》包含國葬對象等規定，但隨着確立政教分離原則的現行《憲法》的制定而失效。戰後，貞明皇後的葬禮實際採用國葬規格，昭和天皇的葬禮“大喪之禮”作為國家儀式舉行。

國葬由政府負責舉辦並負擔費用。岸田14日在記者會上解釋稱，能以內閣會議決定為依據，作為內閣府管轄的國家儀式實施。他強調“政府可以代表國家舉行”，示意向內閣法制局確認過，法律上也不存在問題。

據記載，前首相的葬禮形式迄今一直原則上沿用大平正芳在任期內離世時的“內閣和自民黨聯合葬禮”。政府為2006年橋本龍太郎的聯合葬禮分擔了約7700萬日元（約合人民幣375萬元）。2020年中曾根康弘聯合葬禮時，政府分擔了約9600萬日元。時任立憲民主黨代理黨首的蓮舫發推文稱：“為聯合葬禮支出稅金，你同意嗎？”對於政府負擔部分費用提出了異議。

共同社說，作為實施國葬的理由，岸田列舉了東日本大地震災後重建、重振經濟、日美外交等“政績”，並表示“通過舉行國葬，展示我國不屈服於暴力、堅守民主的決心”。然而輿論對安倍政府的政績褒貶不一。岸田身邊人士透露：“首相料想會出現部分批評，在此基礎上做出了判斷。”

自民黨方面一致表示歡迎，該黨前國會對策委員長森山裕稱“從政績與在國際上的表現來考慮，是符合國葬之人”。在野黨方面也有表示一定理解的看法，同時還有“將密切關注費用負擔和國民參與方式”（共產黨書記局長小池晃語）等認為應關注政府應對的意見。一名在野黨高層質疑：“難以明言，但感覺到有今後繼續尊崇安倍加以利用的政治意圖。”