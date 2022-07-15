斯里蘭卡警鐘：美國稱將推動中國重組發展中國家債務

美國/中國/斯里蘭卡/G20

在斯里蘭卡爆發大規模抗議導致其總統出逃之後，中國作為諸多國家債權人的角色受到了新的審視。一些批評人士稱，中國對斯里蘭卡的慷慨借貸助長了該國目前的金融和政治危機。美國財政部長耶倫表示，在本周舉行的二十國集團主要經濟體財長會議上，她將向中國施壓，要求中國重組對那些面臨不可持續債務負擔的國家的貸款。

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據華爾街日報署名Andrew Duehren今天報道稱，美國財政部長耶倫本周在印度尼西亞巴厘島參加二十國集團財長會議。耶倫稱將推動中國重組發展中國家債務。

在印尼巴厘島南端的麗思卡爾頓(Ritz-Carlton)度假村舉行的新聞發布會上，耶倫說她希望中國能與斯里蘭卡合作以重組其債務，她說她將在會議期間更廣泛地推動這一議題。G20在2020年11月通過了一個用於低收入國家債務重組的共同框架。中國也是該集團的成員國。

耶倫稱：“我們真的希望，對於適用這一共同框架的債務重組，中國能發揮作用，但我們沒有看到多少進展。”耶倫稱：“我預計未來幾天要做的部分工作，是敦促我們在G20的合作夥伴對中國施壓，在重組這些不可持續的債務方面採取更加合作的態度。”

該報道稱，在耶倫發表講話前，中國外交部發言人表示，中方願同有關國家和國際金融機構一道，繼續為斯里蘭卡應對當前困難，緩解債務負擔，實現可持續發展發揮積極作用。