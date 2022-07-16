台北上海同步宣布「雙城論壇」19日舉行將簽三項MOU

台北市政府今(16)天與上海市政府同步宣布，2022年台北上海「雙城論壇」確定在7月19日采視訊方式進行。這是台北市長柯文哲任內最後一場雙城論壇，之前曾遭到多位台北市議員以預算案杯葛抵制，因此究竟是否舉辦，台北市和上海市政府可以說保密到家。

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多位台北市議員在知道雙城論壇確定將召開後，集體炮轟市府，認為這個時候舉辦，違反通過「雙城論壇預算案」的但書，但書內容是，共機共艦如果持續擾台，論壇的預算140萬元不得動支。

綠營議員在議會批評，共機頻頻擾台，柯市府竟還舉辦雙城論壇。柯文哲反駁說，共機擾台，那「為什麼不打下來」？他反問「這是總統的職責，還是我的職責？」

柯文哲還嘲諷說，總統也不要辜負全國人民的期望，既然對岸這麼可惡，就應該宣布停止兩岸經貿，把在大陸的台灣人全部撤回來，準備打仗。「要玩就玩真一點」！

柯文哲甚至說，如果共機擾台，總統不能保護台灣，「那不是當烏龜嗎？」他強調，辦論壇就是要保護台灣，雙方要有談判、溝通。柯文哲並承諾，他會在文稿中加入要求對等尊嚴、拒絕武力侵犯的內容。

台北市政府指出，今年的論壇以「韌性、永續、人文」為主題，並規畫由兩市副市長就「節能減碳，凈零排放」議題發表主題演講，分享兩市面對氣候變遷挑戰的因應政策及具體作為。

另外，論壇也規畫在循環經濟、智慧交通及圍棋運動等領域，由雙方業務主管局處，簽署合作備忘錄(MOU)。

台北市政府強調，柯文哲對於兩岸城市交流，始終秉持「面對問題、解決問題」的務實態度與「促進交流、增加善意」的基本原則，藉由論壇平台，增加相互對話及交流機會，並期盼兩市一年一度的雙城論壇，持續穩健務實交流，累積更多善意和互信，共創進步雙贏。

雙城論壇從2010年首屆舉辦以來，到去年已經長達12年不曾中斷，今年主辦方是台北市政府，地點將在晶華酒店，雙方將各發表一場永續環境保護的演講，簽訂三項合作備忘錄後閉幕，整個過程都將透過網絡直播，全程公開。